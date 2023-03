Las imágenes de Shakira completamente hundida que cambian todo: rota delante de sus hijos

La vida de Shakira apuntaba a solucionarse en pleno desde el momento en que abandonara España y pisara Estados Unidos, pero las cosas a veces no salen como una piensa y eso es algo que ha podido constatar la artista nacida en Barranquilla durante su última visita a territorio norteamericano, aún sin la mudanza definitiva. Shakira viajó junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, desde Barcelona a Nueva York, sólo por cuatro noches y debido a la actuación central de la colombiana en el Tonight Show de Jimmy Fallon en la cadena NBC. Todo fue bien incluso en su actuación. Shakira se despachó a gusto contra su odiado Gerard Piqué, pero a la salida sucedió algo que dejó literalmente llorando a la colombiana de 46 años.

Como parte del show, uno de los más conocidos de la televisión, no solo en Norteamérica si no en todo el mundo, con el presentador Jimmy Fallon al frente, Shakira, aceptó actuar e interpretar el tema conocido por todos como parte de las Bizarrap Music Sessions 53, aquel en el que se despacha a gusto, más si cabe que en los otros tres que suenan actualmente en todas las radios y plataformas, contra su ex Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha, presentes en directo en la actuación.

Shakira se despachó a gusto y como no podía ser de otra manera interpretó punto por punto la letra de la canción producida por Bizarrap. En ella, los dardos, tanto a Piqué como a Clara Chía, encontraban el contrapunto del enfoque de la cámara en sus dos hijos, que en el momento de pronunciar las frases más polémicas mostraban un rostro serio desde una esquina del escenario, mientras la totalidad de la grada cantaba junto a Shakira todas las frases que en realidad son mensajes envenenados hacia su ex.

Cara de pocos amigos por parte de Milan y Sasha y la incógnita de qué sucedió a la salida de los tres del Show de Jimmy Fallon. Lo que sí se sabe es que mamá Shakira llevó a sus pequeños a la tienda de M&M’s en el centro de Nueva York, pero allí inesperadamente acabó siendo fotografiada mientras lloraba de forma desconsolada.

Shakira, llorando.. ¿por sus hijos?

Las instantáneas las ha publicado el medio británico Daily Mail y se puede ver a Shakira vestida de negro con una gorra del mismo color y llorando mientras otra mujer intenta consolarla. Se desconoce cuál es el motivo, pero las cábalas ya inducen a una posible polémica que tenga que ver con la reacción de sus hijos tras la canción entonada en el show de la televisión norteamericana. El medio que publica las fotos hace el siguiente comentario sobre ellas. «Shakira aparece muy emocionada en la tienda de Nueva York. Después de su actuación en el Tonight Show de Jimmy Fallon parecía muy emocionada en una conversación».

Paradójicamente, las cosas parecen haberse torcido para Shakira de un momento a otro después de su primer viaje a Estados Unidos tras conocerse el deseo del artista de mudarse a Miami. Acompañada de sus hijos, este viaje se producirá de forma prolongada en las próximas semanas cuando la intérprete nacida en Barranquilla confirme su mudanza a Miami acompañada tanto de Milan como de Sasha, siempre y cuando no se confirme un cabreo que podría pasar a mayores.