Gerard Piqué rompió su silencio y, como acostumbra, no se mordió la lengua y dejó multitud de titulares. Habló de todo lo referente a la actualidad que le rodea, así como al Barcelona, inmerso en pleno ‘caso Negreira’. Por otro lado, tampoco dudó en hablar de su amigo Dani Alves, donde defendió la presunción de inocencia y declarar estar «en shock». También comentó el futuro de Leo Messi en el PSG… El ex futbolista habló en la mañana de este martes una entrevista para El món a RAC1.

Caso Negreira

«No creo que el Barça haya comprado a los árbitros, pondría la mano en el fuego. Vas con dinero negro y ya está, las cosas son más sencillas que no ir al vicepresidente del CTA y pagarle un salario».

Futuro de Messi

«Su futuro lo sabe sólo él. Se puede quedar en Europa… Si dice que ya tiene bastante se va a la MLS. Que volviera, a nivel sentimental, sería muy bestia para todos los culés».

Mourinho

«No hace falta decir nada. Que aprovechen esto ahora… pasaría olímpicamente. Es un caso que está en manos de la Fiscalía y se ha de estudiar».

Dani Alves

«Es un caso complicado, le conozco y lo aprecio. Yo, como ex compañero, tengo la sensación de que no le conozco… te quedas en estado de shock porque dices ‘si lo hemos compartido todo’. Si ha pasado, hay que ser duro con él y con todo».

Relación con Laporta

«No es que haya mejorado o empeorado, pero si eres jugador y tienes gente por encima es obvio que tengas mejores o peores momentos y más o menos tensión».

Futuro presidente

«Conozco muy bien al club, desde el ámbito de seguidor, jugador… me gustaría maximizar su potencial como entidad. Creo que hemos de hacer las cosas muy bien de cara a que este club dentro de 20 años siga siendo un referente mundial también fuera de los terrenos de juego. Ahora mismo no estoy centrado en la presidencia».

Retirada

«No echo de menos jugar, ni un poco. Llega un punto en el que lo dejas y ves lo que te has perdido los fines de semana. Tengo más tiempo que antes. Estoy muy bien, veo al Barça cuando puedo, pero no lo echo de menos».

Copa Davis

«Me dejé la vida, pero al final los negocios son rentables o no, y el modelo no era rentable. No quisieron renegociar los términos. Lo más normal es que vayamos a juicio».