GTA VI: Misión Destruir España: la versión viral del famoso videojuego sobre el PSOE

Una versión del famoso videojuego GTA se ha vuelto viral en las últimas horas en las redes sociales. Un usuario de TikTok ha presentado su propia versión del GTA con la peculiaridad de que la intención de este hombre es hacer una sátira de la situación política que está atravesando España.

El vídeo en el que muestra el videojuego ha causado sensación tanto en las redes sociales como en los internautas, que no han dudado en comentar este hecho: «¿Dónde puedo comprarlo?», «Encima está inspirado en hechos reales, no me sorprendería nada que lo sacarán de verdad» o «Es de las mejores cosas que he visto en twitter», han dicho.

¿Por qué ha surgido este vídeo?

Esta grabación ha salido a la luz justo unos días después del lanzamiento oficial del nuevo juego de la saga Gran Theft Auto, por lo que el usuario ha querido parodiar la forma en la que suelen ser los diseños de las cajas en las que viene el juego. La portada muestra una compilación de imágenes en las que se puede ver el título del juego,GTA VI: Misión Destruir España.

Además, esta portada incluye fotos de elementos emblemáticos de la política española actual, desde el avión del Presidente del Gobierno (Falcon) hasta figuras controvertidas como un miembro de ETA, Puigdemont y Otegi. El lema en la portada, «PSOE: terroristas, prostitutas y cocaína».

La contraportada no se queda atrás, mostrando las fotos de todos los ministros que conforman el actual Gobierno socialcomunista. En el interior de la funda del juego, el disco reproduce la imagen de la portada, acompañada por un papel que presenta al etarra Josu Ternera y su controvertida frase sobre los guardias civiles: «Los guardias civiles que murieron ya sabían cuál era su función ¿No decían todo por la patria?».

No es la primera parodia de este estilo

Esta no es la primera vez que una parodia de este estilo se viraliza en las redes sociales. El pasado mes de mayo se popularizó nuevamente una imagen que parodiaba el estilo del famoso juego de Rockstar Games. En esa imagen se hizo hincapié en el escándalo que relacionaba al PSOE con la prostitución.



Por otro lado, el trailer oficial del verdadero GTA ya se ha convertido en uno de los vídeos más vistos en toda la plataforma de YouTube, superando los 60 millones de visualizaciones en menos de 24 horas. El juego oficial saldrá en 2025, aun se desconoce la fecha exacta.