Giro en la vida de Rocío Flores: desapareció durante años y ahora se enfrenta a su pasado

La pasada noche vivimos uno de los episodios más importantes de los últimos tiempos dentro de la crónica social: el regreso de Rocío Flores al mundo del espectáculo. Después de estar un tiempo apartada de los medios, la joven ha decidido recuperar su antigua vida y volver a Telecinco, donde le espera una aventura que estará repleta de retos. Lo primero que ha hecho ha sido dar una exclusiva en ¡De Viernes! donde se ha enfrentado a su pasado y ha desvelado en qué punto se encuentra su relación con su madre. Hay que recordar que llevan muchos años sin tener contacto y la situación no ha hecho más que empeorar. No hay solución y Rocío reconoce que este conflicto le ha arruinado la vida en muchos sentidos.

La influencer se ha instalado en Madrid por motivos profesionales y estará muy cerca de Mediaset. Su próximo reto será someterse a una entrevista en directo en el plató de ¡De Viernes!, donde coincidirá con periodistas como Lydia Lozano. Sin embargo, lo más complicado es que tendrá que compartir espacio con Terelu Campos, una de las grandes amigas de Rocío Carrasco. Habrá que ser pacientes para ver cómo se resuelve todo esto, pero de momento podemos adelantar que se avecina una tormenta que no dejará indiferente a nadie.

Las duras declaraciones de Rocío Flores

Rocío Flores ha sido muy clara. Nunca se ha caracterizado por mantener un perfil discreto y siempre ha dejado claro que está al lado de su padre, el ex colaborador Antonio David Flores. Este último tuvo que salir de Telecinco después de que Rocío Carrasco le acusara de haber tenido un presunto comportamiento irregular.

«Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta (…) Es duro reconocerlo, pero no tengo recuerdos bonitos de mi madre, he gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida, pero sigue siendo mi madre», le responde Rocío Flores a Santiago Acosta cuando este le pregunta por su distanciamiento con Rociíto. Ya llevan muchos años así y todo hace pensar que nunca llegarán a un acuerdo.

Según los expertos, Rocío no es capaz perdonar a su progenitora porque considera que es culpable de todo lo que ha vivido Antonio David desde que le vetaron en los medios de comunicación. Flores asegura que es una decisión suya y que no está influenciada por nadie: «Mi padre nunca se ha opuesto a que yo recupere la relación con mi madre, al revés, siempre me ha dicho que es mi madre».

La nueva vida de Rocío Flores

Telecinco emitió un documental titulado Rocío, contar la verdad para seguir viva que dio voz a Rocío Carrasco y situó a Antonio David Flores en el centro del escándalo. Antes de que se desatase el revuelo, Rocío Flores trabajaba de colaboradora en la cadena y era uno de los rostros estrella, tanto que llegó a concursar en Supervivientes. También despertó el interés de varias revistas que decidieron llevarla a su portada con reportajes que dieron mucho de que hablar. Sin embargo, la joven tuvo que dar marcha atrás cuando su madre decidió romper su silencio y señalar a Antonio David.

«Durante este tiempo yo he estado actuando en piloto automático, así es como yo me he sentido en todo este tiempo», responde cuando le preguntan por cómo ha sido su última etapa. «Para mí lo principal siempre ha sido mi familia y verles sufrir así ha sido lo más difícil del mundo. Es como si tú me apuñalas ahora mismo en el corazón y no sientes nada, pues así es como yo me he sentido todo este tiempo (…) Llegó un punto en el que sinceramente pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar, ha sido muy duro».

Rocío asegura que lo único que le importa es proteger a sus seres queridos, sobre todo a su hermano David, quien también lleva muchos años sin hablar con Rocío Carrasco. Si echamos la vista atrás, no son pocos los que culpan de esta situación a Fidel Albiac, marido de Rociíto. La entrevistada de ¡De Viernes! No ha dado demasiados detalles al respecto en esta ocasión, pero en otros momentos ha sido muy sincera al reconocer que, según lo que ella había vivido, Fidel no era una influencia positiva para su progenitora. Es su opinión, pero ahora que ha cogido fuerza no sería de extrañar que pusiera sus argumentos encima de la mesa.