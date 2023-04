Giro radical en su vida: Orestes reaparece y pide desesperado un favor a sus seguidores

Roberto Leal hizo historia en la televisión hace unas semanas, pero no lo hizo solo. Orestes Barbero y Rafa Castaño le ayudaron. Los ex concursantes de ‘Pasapalabra’ se ganaron el cariño de miles de espectadores y la audiencia todavía les sigue recordando. Se ha hablado mucho de su vida después del concurso y ahora conocemos la verdad. Recordemos que después de conocer que el ganador de bote era Rafa, hubo rumores que situaron en una posición comprometida a Orestes. Uno de sus amigos habló con un colaborador de ‘Espejo Público’ y aseguró que estaba pasando un mal momento.

Orestes desapareció de los medios y recibió varios mensajes que le obligaron a tomar cartas en el asunto. Hasta la presentadora Susanna Griso le exigió que rompiera su silencio para conocer cuál era su estado real. En ese momento el ex concursante emitió un pequeño comunicado en sus redes. Desmintió que estuviera mal y aseguró que se había retirado porque mentalmente necesitaba alejarse de la televisión. Eso sí, prometió que su derrota en ‘Pasapalabra’ no había tenido nada que ver. Estaba orgulloso con su paso por el programa.

Orestes empieza una nueva vida

Orestes está intentando retomar su vida, pero indudablemente algo ha cambiado. Ya no es un rostro anónimo que pasa inadvertido, ahora le reconocen allá donde va y ahí está el problema. Cada vez son más los que aseguran que no se ha tomado bien perder ante Rafa Castaño, pero no es así. Fuentes cercanas aseguran que fuera de cámaras eran grandes amigos, de ahí que Orestes se haya alegrado por su ex compañero.

La situación se complicó cuando uno de sus amigos habló con un tertuliano y filtró un dato desconcertante. “Está pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho. Entonces estará intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque sino nos vamos a volver locos”, declaró uno de sus amigos. Estas palabras hicieron que Orestes reapareciera en redes y desmintiera los rumores sobre su crisis personal.

El ex concursante ha pedido un favor

Orestes lo ha vuelto a hacer. Ha usado sus redes sociales para pedir un favor. En su momento pidió que dejaran de hablar de él en términos que se alejasen de la verdad y ahora ha hecho algo parecido. Le han secuestrado su cuenta de Instagram y ha pedido que todos sus seguidores denuncien al antiguo perfil. Se ha hecho uno nuevo y no quiere que el informático que le ha robado los datos pueda aprovecharse. “Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo que falsa seguridad y mandando SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor”, ha escrito en Twitter.

Las nuevas palabras de Orestes Barbero

El compañero de Rafa Castaño lo ha contado todo y la situación ya está controlada. “Denunciad a la que era mi cuenta de Instagram para que la borren, por favor. No puedo meterme porque me han cambiado la contraseña”, ha pedido. Las redes se han plagado de comentarios de apoyo y denunciando el abuso de poder que ha sufrido por parte de un informático desconocido.