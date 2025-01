Louzán quiere cerrar la mejora de contrato de Luis de la Fuente en enero

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, quiere cerrar la mejora de contrato de Luis de la Fuente en el mes de enero. Especialmente, antes del 5 de febrero, día en el que se conocerá la resolución a su recurso de casación por una sentencia en contra por prevaricación que puede llevar al actual máximo mandatario del fútbol español a la inhabilitación. Por ello, el gallego tiene prisa en hacer cosas y una de ellas es cerrar este asunto con el seleccionador nacional.

Las conversaciones entre la Federación Española de Fútbol y los agentes de Luis de la Fuente llevan varias semanas activadas con la intención de alcanzar un acuerdo cuanto antes que deje a todas las partes satisfechas. Para el presidente gallego es una cuestión fundamental esta mejora. Es una prioridad. Su contrato debe reflejar lo que ha logrado durante estos dos años como seleccionador de la selección española, que no es menos que haber ganado las dos competiciones en las que ha participado. En primer lugar, la Liga de Naciones, poniendo fin a una etapa de más de diez años sin que el equipo nacional mayor levantara un trofeo. Y luego, el verano pasado, una Eurocopa que se ha convertido en uno de los momentos más destacados de la historia del fútbol en nuestro país.

Luis de la Fuente tiene contrato, que quede claro. Siempre lo ha tenido. Otra cuestión es que nunca ha visto implementada la mejora que se le prometió en su momento y que le corresponde. Esto es algo que Louzán pretende resolver en las próximas semanas. La intención del nuevo presidente es que, mucho antes de que la selección española vuelva a jugar —lo cual sucederá el próximo mes de marzo, cuando se enfrente a Holanda en los cuartos de final de la Liga de Naciones—, el contrato del seleccionador esté ya actualizado.

Con este objetivo, la Federación ya ha realizado varios contactos con la agencia que representa a Luis de la Fuente, You First. En este momento no existe una propuesta concreta sobre la mesa por parte del organismo federativo, pero OKDIARIO puede adelantar que la intención es ofrecer al seleccionador una suma cercana a los 3,5 millones de euros brutos, lo que equivaldría a aproximadamente 1,75 millones de euros netos anuales. Por lo tanto, no superará los dos millones.

Un contrato muy a la baja

De esta forma, Luis de la Fuente incrementaría considerablemente su sueldo, que actualmente es de 1,2 millones de euros brutos, lo que equivale a cerca de 600.000 euros netos al año. Es el mismo salario que percibía cuando dirigía a la Sub-21.

Este ajuste en el contrato, que será uno de los primeros asuntos que Louzán busca atender tras asumir la presidencia, si es aprobado por el entrenador, permitirá que Luis de la Fuente reciba un salario comparable al de los seleccionadores de cuatro de los cinco principales países en el ranking de la FIFA: Argentina, España, Francia y Brasil. La única excepción es Tuchel, quien, al frente de los ingleses, percibirá un sueldo considerablemente mayor a partir del 1 de enero de 2025.