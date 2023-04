De ‘GH’ a ponerse en peligro todos los días: la sorprendente vida de una famosa concursante

La vida de los concursantes de ‘Gran Hermano’ deja de ser la misma cuando termina el concurso. Algunos alcanzan la fama y consiguen quedarse en televisión, pero no todos tienen la misma suerte. Podemos hablar del caso de Almudena Martínez, más conocida Chiqui, que participó en ‘GH 10’ y de un momento a otro se convirtió el rostro más famoso de Telecinco. La buena racha le duró unos años e incluso trabajó como colaboradora de ‘Sálvame’, pero desapareció de un momento a otro y se vio obligada a pedir ayuda.

Almudena ha dado varias entrevistas y todas tienen el mismo denominador común: un toque de tristeza que no deja indiferente a nadie. Explica que su carrera mediática ha enterrado gran parte de sus aspiraciones laborales. Ha llegado a decir que se burlan de ella por buscar trabajo y que nadie le quiere dar una oportunidad por haber sido concursante de ‘GH’. Esto no le ha sucedido a la protagonista de nuestra noticia: Indhira Kalvani. Recordemos que tuvo un papel fundamental en su edición y que no ganó porque el expulsaron del concurso, entre otras cosas.

Indhira Kalvani: de ‘GH’ a ser dependienta

Indhira formó parte del elenco de Telecinco durante mucho tiempo. Encontró el amor en ‘GH’. Estuvo con Arturo Requejo, quien más adelante se hizo novio de la cantante Merche. Indhira y Arturo se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de su edición, pero él quiso terminar la relación y todo cambió. Le acusaron de haberse aprovechado de la malagueña y ella llegó a perder los nervios. De hecho la expulsaron del concurso porque le tiró un vaso de agua a una compañera que supuestamente estaba coqueteando con Arturo. También le insultó gravemente.

La andaluza se hizo muy famosa en 2009, tanto que los responsables de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ le propusieron participar para encontrar el amor. Ahora no queda ni rastro de esta faceta televisiva, ni siquiera sigue en redes sociales a sus antiguos dependientes. Es más, tampoco quiere saber nada de Mercedes Milá, al menos en lo que a Instagram se refiere. ¿Qué hace ahora? Es dependienta de en una joyería y se juega la vida para que nadie le robe ningún producto. Ha cambiado de vida y no está dispuesta a regresar a los platós de Televisión.

El otro trabajo de Indhira

‘GH’ da grandes oportunidades, pero hay que saber aprovecharlas. Indhira Kalvani lo ha hecho. Ha sabido sacar partido de la buena fama que consiguió en el concurso y en estos momentos es una influencer con cierta importancia. Combina su trabajo de dependienta con su presencia en las redes: recomienda productos y enseña su vestuario. Está muy expuesta en su joyería, pero no quiere dejarlo ni volver a convertirse en un rostro popular. Nada queda de aquella joven que arrasó en Telecinco.

Vive en una casa muy llamativa

“La sostenibilidad es el único futuro posible”, dice Indhira Kalvani en sus redes. Defiende sus principios y no consiente que nadie los ponga en peligro. Es una gran amante de la naturaleza y eso se ve en su casa. Es una vivienda muy grande situada en Benalmádela. En sus redes enseña este inmueble que no deja indiferente a nadie: predominan los tonos cálidos y la llamativa iluminación. Comparte la casa con una perrita llamada Julia. Todo hace pensar que no ha encontrado el amor, pero esa faceta se la reserva para ella.