Fundación ”la Caixa”, la pobreza infantil en España y la forma de aliviarla con igualdad de oportunidades

Las previsiones económicas de España detallan que el PIB evoluciona de manera positiva. La economía ha crecido un 0,8% en el último trimestre, mientras el crecimiento interanual sube hasta el 2,4%, superando las previsiones de los paneles de expertos. Estos datos, sin embargo, contrastan con las cifras de pobreza infantil de nuestro país.

Según el estudio, Estado de la Infancia en la Unión Europea 2024 de UNICEF, en España dos millones de niños están en riesgo de pobreza o exclusión social; es decir, el 28% de la población infantil española. Eso sitúa a España como uno de los países con la tasa de pobreza infantil más alta de Europa.

Todo ello, a pesar, además, de que nuestro país es el noveno con mayores niveles de bienestar y satisfacción, y Europa es uno de los continentes más prósperos del mundo. Llama la atención, por tanto, que España se ubique como uno de los países donde la sociedad sufre necesidades y desigualdades sociales, cercenando la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos.

El peligro de una pobreza cronificada

Uno de los grandes peligros de la ausencia de oportunidades, sobre todo entre los niños y los adolescentes, es que la pobreza se quede para siempre y se cronifique, dejando en el camino a personas con talento que, sin embargo, no podremos incorporar a nuestra sociedad.

Y es que el conocido como círculo de la pobreza suele ser hereditario, pasa de padres a hijos, y es uno de los problemas más complicados de atajar. Por ello, es urgente y necesario desarrollar iniciativas y proyectos sociales que pongan la educación en el centro de todo, siendo ésta una potente herramienta que hace estallar ese hilo hereditario de pobreza entre los colectivos en riesgo de exclusión social.

No hacerlo, destacan en el estudio El coste de la pobreza infantil, de Fundación ”la Caixa”, los costes sociales, humanos y económicos para los países que sufren pobreza infantil serán muy altos, sobre todo aquellos asociados a la merma del empleo, la competitividad de país, un empeoramiento de la calidad de vida y la salud de la sociedad, etc., con el consiguiente impacto económico.

En esta línea, Fundación ”la Caixa” también determina que la pobreza infantil se asocia con un 30% más de probabilidades de tener mala salud, un 36% más de padecer exceso de peso y un 12% más de padecer depresión en la edad adulta. Mantener niveles altos de pobreza infantil, por tanto, es una injusticia y, además, una cuestión de inteligencia colectiva.

La relación del ingreso de los hogares y la falta de formación

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, un estudio que analiza la transmisión intergeneracional de la pobreza, indica también que sólo el 9% de los adultos que procedían de hogares con dificultades económicas malas o muy malas cuando eran niños y adolescentes tuvieron ingresos altos en 2023. Es decir, sólo uno de cada 10 jóvenes que viene de familias en situación de vulnerabilidad consigue salir de la exclusión social en la edad adulta. Podemos afirmar, por tanto, que la pobreza se hereda y pasa de generación y generación.

El mismo informe destaca que los orígenes familiares donde se han criado estos jóvenes y niños influyen en su vida adulta, a lo que debemos sumar el bajo nivel de estudios obligatorios o superiores. El 19% tenía educación básica y el 23% educación superior en 2023.

España vive un momento de gran vulnerabilidad social, siendo necesario un cambio de modelo, un nuevo pacto social que reduzca la brecha social y económica, cada vez mayor, de la ciudadanía y mejore el bienestar general. A pesar de la evolución del acceso a las aulas de los ciudadanos en las últimas décadas, aumentando el nivel de educación de los mismos y acortando las desigualdades educativas, lo cierto es que la falta de escolarización entre los colectivos en exclusión social y el abandono escolar siguen siendo dos problemas en nuestro país que no se han erradicado y que están íntimamente relacionados con la falta de recursos económicos.

Según los últimos cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto para la vuelta al colegio puede suponer más de 500 euros de media por alumno.

En este contexto, se hace imprescindible el trabajo de entidades comprometidas con la sociedad y la transformación de la misma, como Fundación ”la Caixa”, quien tiene en marcha potentes programas como CaixaProinfancia, Becas y EduCaixa, todos ellos destinados a transformar la sociedad y acompañar a niños y familias con dificultades sociales y económicas para que salgan de cualquier situación de vulnerabilidad.

En primer lugar, y teniendo en cuenta que los alumnos están comenzando el curso escolar, la entidad ayuda a las familias a aligerar el gasto escolar a las familias en situación de vulnerabilidad, haciendo entrega un año más de kits de material educativo a todos los niños y adolescentes en edad escolar (de 3 a 18 años) que forman parte de CaixaProinfancia.

Una pobreza infantil «casi invisible»

Xavier Torrens, director de la entidad Espiral y participante de A Fondo, de Fundación ”la Caixa”, señala que la pobreza infantil es «casi invisible, por eso es complicado de explicar qué entendemos por pobreza infantil; les vemos jugando, en el parque, etc. Lo que detectamos es que tienen menos oportunidades que los demás y que sólo pueden hacer actividades extraescolares relacionadas con el refuerzo educativo, que no se pueden permitir ir de viaje de estudios, un deporte, etc. Eso es complicado, los ingresos son justos. Esas son las señales de alarma, por lo que todos debemos tener la mirada atenta».

Acabar con el círculo de la pobreza infantil, en opinión de Torrens no es sólo cuestión de un elemento o una solución, mucho menos en el corto plazo. Defiende que «cuanto mejor es el rendimiento económico de ese niño con el que trabajamos, más oportunidades va a tener de obtener un trabajo mejor remunerado».

Educación, un impulso para las oportunidades de futuro

Desde CaixaProInfancia – Pobreza Infantil, además, trabajan para romper ese círculo de la pobreza, desarrollando proyectos destinados a ofrecer una vida mejor a los niños y adolescentes que viven en entornos desfavorecidos. Iniciativas de acción social y educativas que, entre otras cosas, favorecen la integración social de los niños y sus familias, promueven el desarrollo social y educativos y contribuyen a sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de erradicar este problema social.

Desde Fundación «la Caixa» impulsan el desarrollo de los más pequeños de la sociedad, los más vulnerables de la misma, a través de refuerzo educativo y escolar, campamentos de verano –cuando muchos de los padres trabajan y no les pueden atender o llevar a otros espacios–, talleres educativos para toda la familia, así como formación en materia de alimentación e higiene infantil, gafas, audífonos y apoyo psicológico.

Sobre algunos de los últimos aspectos, llama la atención Torrens en su intervención. «España es el país de la UE con un nivel de pobreza alarmante y, además, con un nivel de obesidad infantil también muy preocupante. ¿Tienen una correcta alimentación? ¿Pueden comer proteína dos veces a la semana? ¿Qué merienda traen? En eso también trabajamos con los niños y con las familias», subraya.

Fundación «la Caixa», a través de sus programas, brinda atención a más de 62.000 niños al año, y lo hace gracias al trabajo de coordinación con más de 400 entidades sociales en todo el país, repartidos por 129 municipios en España y Portugal.

EduCaixa es un programa enfocado a la mejora educativa, a través del fomento de la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por ello, lanzan la Convocatoria EduCaixa, una iniciativa que pretende apoyar a centros educativos en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de transformación educativa en la que puede participar cualquier centro educativo en toda España donde se impartan Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato o FP de Grado Básico y Medio.

Esta Convocatoria EduCaixa ofrece apoyo económico de 5.000 euros a 100 centros educativos de España para desarrollar proyectos que favorezcan eficazmente el bienestar y el aprendizaje de todo su alumnado.

La Convocatoria EduCaixa se impulsó el pasado 2023, un año en el que Fundación «la Caixa» ya seleccionó a 60 centros españoles para desarrollar proyectos de transformación educativa, los cuales se han implantado en los mismos con el fin de favorecer el aprendizaje y la mejora educativa, y que se generen cambios tangibles.

Programa de Becas, un gran impacto en los estudiantes

El acceso a la formación para todas las personas en igualdad de condiciones es un ingrediente fundamental para luchar contra la pobreza infantil, es una de las palancas fundamentales que pueden acabar con esa pobreza que se hereda de padres a hijos.

Y es que las becas tienen un alto impacto en los estudiantes, ya que, además de ayudarles en su andadura formativa, también es una forma de inhibirles de la idea de abandonar sus estudios por no poder sufragarlos.

En este sentido, destaca el Programa de Becas de Grado, el cual ofrece a los estudiantes un programa de apoyo integral que está conformado por diferentes puntos. Uno de ellos son las dotaciones económicas, en este caso concreto se brinda a los alumnos de grado una beca salario de 600 euros al mes durante todos los meses del curso, dotación única inicial de la misma cuantía para la compra de material informático y el pago de la matrícula en las universidades públicas donde los estudiantes hayan sido admitidos.

Otro de los puntos a destacar es que la beca tiene una ayuda adicional para que los becados tengan la posibilidad de hacer una estancia internacional. Para ello, la entidad brinda una dotación mensual de 400 euros adicionales y una dotación única de otros 400 euros para gastos de desplazamiento e instalación. Incluye, además, cursos de inglés durante todos los años de la titulación y un examen de acreditación oficial.

El programa de becas de la Fundación «la Caixa» tiene también dos programas destinados a proveer a los becarios de las herramientas necesarias para maximizar su rendimiento académico y potenciar las competencias y habilidades de cara al futuro. Uno de ellos de orientación académica personalizada con el acompañamiento de un orientador; y otro programa de formación en habilidades transversales, según las necesidades del becado.

Conectados y compartiendo

Como actividades complementarias, este programa de becas de la entidad pone a disposición de los estudiantes el formar parte del colectivo de becarios de la Fundación «la Caixa», una red de talento académico y profesional reconocida en todo el mundo y una forma de conectar con otras personas que tengan los mismos intereses, creando un ecosistema de intercambio y enriquecimiento tanto profesional como personal.

Los miembros de este colectivo son una comunidad de miles de personas que viven en todo el mundo y tienen como nexo de unión las becas de la Fundación «la Caixa», una red que cuenta con formaciones, profesiones e intereses de todo tipo, lo que le convierte en un grupo internacional, rico y muy diverso, que además contribuyen a construir un futuro mejor para todos, uno de los valores esenciales de la entidad española.