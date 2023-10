El famoso más querido de España, en apuros: dice que le queda poco tiempo de vida

Tiene 57 años y durante la década de los 90 fue uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Empezó trabajando de colaborador en algunos programas de televisión y acabó siendo presentador de espacios que tuvieron mucha repercusión. José Apeles Santolaria de Puey, popularmente conocido como Padre Apeles, ha dado una entrevista para anunciar que tiene problemas de salud. Asegura que le queda poco tiempo y quiere contar la verdad para que su historia no quede en el olvido. Reconoce que ha sido un afortunado porque ha tenido la oportunidad de aprender de los mejores profesionales.

El protagonista de esta noticia ha estado al lado de María Teresa Campos durante mucho tiempo. Todo el mundo sabía quién era y recibía ofertas muy suculentas, pero ahora el mundo del espectáculo le ha dado la espalda. Reconoce que no le hubiera importado volver a los platós, pero lleva años sin recibir ofertas interesantes. Es algo que no le preocupa demasiado porque a lo largo de su carrera ha conseguido hacerse con un patrimonio considerable.

El Padre Apeles está en apuros

El Padre Apenes promete que lleva un tiempo arrastrando varias anomalías de salud y considera que su final está cada vez más cerca. Sus palabras han preocupado bastante, pero él ha dejado claro que es completamente feliz. «Mi salud es muy delicada y estoy pensando más en el otro mundo que en este. En cuanto a ánimo estoy genial y no me quejo de nada. Viví intensamente muchas cosas que la mayoría de la gente no vivirá en toda su vida, así que no me lamento y doy gracias a Dios».

El comunicador ha dado una entrevista en ‘Semana’ y se ha sincerado como nunca. Según cuenta, le hubiera encantado recibir una propuesta atractiva, aunque en estos momentos no sabe si está capacitado para cumplir con las expectativas. «Ya no me queda vida para ningún proyecto ni a corto ni a medio plazo. Solo vivo lo poquito que me quede intentando ser feliz y haciendo felices a los pocos que están a mi lado y esperando encontrarme pronto con Dios».

La salud del Padre Apeles

El antiguo presentador de televisión ha hablado abiertamente de sus problemas de salud. No le ha temblado el pulso al afirmar que le queda poco tiempo, aunque por otro lado está tranquilo. A pesar de que la televisión le haya dado la espalda, no tiene ningún tipo de necesidad económica.

«Eso lo dejé siempre en manos de mi representante. Cuando estás embriagado por tu trabajo y por tu fama, no te preocupa nada el dinero. De verdad. Económicamente, era muy exigente, pero no por el interés del dinero, sino por el respeto, por hacerme valorar», responde cuando le preguntan por el sueldo que ganaba.

Una agenda plagada de contactos

Hace unos años el Padre Apeles era uno de los famosos más importantes del momento, por eso tenía contacto con rostros muy influyentes. «Conocí prácticamente a todos los personajes del show business», empieza diciendo. «Conocí a excelentes artistas, a bellísimas modelos, a escritores, a políticos, a escritores y además muchos de ellos eran mis admiradores». Después reconoce que todos le han dado la espalda. «Creí incluso que algunos eran mis amigos, pero se fueron con mi fama. Y sí, me dolió».