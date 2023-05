El famosísimo reportero de ‘Sálvame’ que le pide una brutal indemnización al programa por esta razón

“Lo das todo y luego te demuestra que les importas una mierda”. Esas han sido las palabras exactas del reportero de ‘Sálvame’ que ha interpuesto dos demandas contra la productora. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que el proceso judicial que ha iniciado no tiene nada que ver con la cancelación del programa. Son dos cosas diferentes. Él empezó a tener problemas mucho antes. También ha recalcado que le da pena que Telecinco haya eliminado el famoso espacio, pues tiene compañeros que sí merecen la pena. Recordemos que despedirán a un total de 150 personas. La Fábrica de la Tele, productora del programa, ha hecho un ERE.

El reportero que ha estallado

¿De quién estamos hablando? De Sergi Ferré, uno de los reporteros más icónicos del programa. Destacaba porque tenía mucha amistad con Conchi Ortega, hermana del torero José Ortega Cano. Gracias a esta relación consiguió muy buenos testimonios, pero ahora todo eso forma parte del pasado. La Fábrica de la Tele, según su relato, le castigó por reivindicar sus derechos. Hizo una conexión en directo fuera de Madrid y pidió que le pusieran un hotel para poder descansar. Su propuesta cayó en saco roto y ahí empezaron los problemas.

Sergi asegura que cuando regresó del reportaje le empezaron a mandar “cosas de becario” y a hacerle el vacío. Los responsables de ‘Sálvame’ y los dueños de ‘La Fábrica de la Tele’ ni siquiera le miraban y esto generó demasiada tensión. Cuenta que no le ha quedado más remedio que denunciar. Ha puesto dos demandas. En la primera pide la rescisión de su contrato y una indemnización por daños y perjuicios. La segunda es mucho más dura. Pide que le abonen las horas extra que ha realizado, que suman 12.000 euros, y una indemnización por valor de 50.000.

El testimonio de Sergi Ferré

Sergi Ferré asegura que no le duele que le mandaran tareas de becario y le castigaran sin hacer conexiones en directo. Ha explicado que lo que realmente le molesta es el detalle que tuvieron. Dice que no merecía ningún castigo porque solo estaba reclamando lo que le pertenecía. Quería quedarse a dormir en un hotel después del reportaje que le mandaron hacer. Dice que recibió muchos feos después de hacer esta petición. “Cuando llego a mi casa y salgo de la puerta de Telecinco me pongo a llorar”, ha explicado al respecto.

El reportero promete que la fama no le interesa, de hecho cree que cobraba poco para el paso que tenía que soportar. “Si yo tuviera un sueldo de un colaborador de mil pavos cada tarde pues me jodo y que me salude todo el mundo, que me pida fotos o me pregunte por Belén Esteban o por quien sea. Pero como yo cobro 1.900 euros, no cobro más en ese programa de televisión, 1.900 donde no existe la hora extra, no existe el día libre y no existe nada. Pues sinceramente, por 1.900 pavos el que yo vaya por la calle y se me pongan a cantar la cancioncita de ‘Sálvame’ cuando estoy con mis amigos no me hace ni puta gracia”.

¿Cómo ha reaccionado el resto de ‘Sálvame’?

Sergi ha explicado que algunos compañeros sí se han solidarizado con su situación, pero asegura que otros ni siquiera le han puesto un mensaje. “Es verdad que me ha llamado mucha gente, pero también ha habido muchas ausencias maravillosas, que al final cuando pasa esto la gente se posiciona siempre al lado del más fuerte”. Sin embargo, no le guarda rencor a nadie y promete que le da pena que hayan cancelado el programa.