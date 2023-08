Una famosa española ha conseguido un papel en ‘Anatomía de Grey’

Una actriz muy conocida en España ha sorprendido a todos participando en la famosa serie ‘Anatomía de Grey’. Estamos hablando de un rostro muy polémico que saltó a la fama en ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’, el programa que presentaba Pepe Navarro y convirtió en una estrella a la modelo Ivonne Reyes. Pero no, no es Ivonne la que ha seducido a Hollywood. La protagonista de esta noticia se marchó a Los Ángeles hace muchos años para probar suerte allí, pues su sueño siempre ha sido triunfar en el mundo de la interpretación y dentro de nuestras fronteras se sentía estancada.

Sonia Monroy cumple su sueño en Hollywood

Después de muchas polémicas, Sonia Monroy ha demostrado que está a la altura de lo que se espera de ella y ha logrado participar en ‘Anatomía de Grey’. Eso sí, su participación en la mítica serie ha estado cargada de polémica porque la actriz no tiene frase y su aparición se reduce a unos segundos. Pero nadie puede negar que ha trabajado en este proyecto tan importante. Sonia siempre ha recibido críticas y le han acusado de ser una mala actriz, así que tomó las riendas de la situación y se fue a vivir a Los Ángeles.

Sonia Monroy lleva mucho tiempo allí e incluso ha tenido la oportunidad de producir su propia serie. Es directora, actriz y guionista. Su talento no conoce límites y se ha propuesto triunfar. Poco a poco lo va consiguiendo, pero el camino no está siendo fácil. En España le han acusado varias veces de hacer montajes para llamar la atención de la prensa. Durante su última entrevista dio una noticia que está generando mucha repercusión.

Monroy da una noticia sorprendente

Sonia Monroy llevaba mucho tiempo sin compartir su vida con sus fans españoles, así que ha regresado a España para dar una entrevista en el programa ‘Fiesta’. Lo primero que ha hecho ha sido contar que había logrado conseguir una participación en ‘Anatomia de Grey’, noticia que ha sorprendido a todos sus rivales. Sin embargo, esto no ha sido lo que más ha llamado la atención. Sonia ha desvelado que se ha separado de su marido. Todo el mundo pensaban que eran un matrimonio perfecto, pero tenían un problema.

La actriz, cantante y bailarina ha explicado que la diferencia de edad estaba empezando a hacer mella en la relación. Eso sí, ha dejado claro que en ningún momento ha habido terceras personas y promete que siguen disfrutando de una estrecha amistad. “No ha habido terceras personas, los dos nos queremos mucho y nos respetamos, pero no queremos lo mismo de la vida, por la diferencia de edad”, ha explicado en Telecicno. “Si me estás viendo desde Los Ángeles, te mando un beso enorme”.

Un matrimonio roto

Sonia Monroy ha estado casada con Juan Diego durante 7 años, pero finalmente han optado por tomar caminos distintos. Justo ha sucedido en el mejor momento profesional de Sonia. A la artista se le acumulan los proyectos. De hecho las redes se han acordado de ella y le han propuesto para participar en la nueva edición de ‘Gran Hermano VIP’. El casting todavía está abierto y tiene tiempo de aceptar la supuesta propuesta que le hará el programa.