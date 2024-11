Los expertos avisan: peligro en estas zonas por el fenómeno que llega esta semana

Un fenómeno que no esperaríamos que llegase tan pronto a España acabará siendo una dura realidad para muchos, varias comunidades se preparan para lo peor. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que afrontar una serie de cambios que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Son días en los que tenemos por delante una situación que hay que tener en cuenta y que quizás hasta ahora no pensábamos que estuviésemos tan cerca de ella.

El tiempo pasa y este mes de noviembre nos está dejando más de una sorpresa inesperada. En especial para aquellos amantes del invierno. Si nada cambia, en unos días vamos a sumergirnos de lleno a un invierno que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Habrá llegado la hora de ver un poco más qué es lo que nos está esperando y la manera en la que tenemos que afrontarlo. Es momento de visualizar ese peligro que jamás hubiéramos imaginado que estuviera tan cerca. Llega el cambio que todos miraríamos al cielo y lo haríamos de tal forma que debemos empezar a pensar en lo que nos está esperando.

Avisan los expertos de lo que llega

Vivir ese cambio brusco de temperaturas es algo para lo que quizás hay que estar preparado, de una manera o de otra, la situación va a dar un giro radical que puede acabar siendo muy distinto a como nos lo imaginaríamos. Es hora de apostar claramente por una serie de elementos que serán claves.

Tenemos por delante una nueva realidad que será la que nos acompañe en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Empezando por unas lluvias y un tiempo para el que no estamos preparados. Es hora de apostar claramente por una serie de elementos que acabarán marcando la diferencia.

Son días en los que hay que ver qué es lo que tenemos por delante y la manera en la que lo vamos a afrontar. Será el momento de estar pendiente de un cielo que amenaza con tormentas y en especial que nos está dejando unas cifras sorprendentes. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una situación que será clave. Es la hora de ver qué nos depara el tiempo y la manera en la que podremos empezar a verlo llegar de forma excepcional.

España en peligro por el fenómeno que llega en estas zonas

Estas zonas de España están en peligro, es importante conocer todos los riesgos de unos días en los que notaremos ese cambio que tenemos por delante y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. El invierno está cada vez más cerca, tan y como vemos en estos días.

Meteored tiene una previsión del tiempo que puede ser la que marque estas jornadas: «El establecimiento del anticiclón en el oeste peninsular y la formación de un potente sistema de bajas presiones entre las islas británicas y Escandinavia va a propiciar la irrupción de una advección de aire procedente de altas latitudes que afectará a buena parte de Europa, mientras que España estará en la zona de contacto entre estas dos masas de aire. Se canalizará un flujo de componente noroeste, que se encargará de impulsar una masa de aire polar marítima hacia las costas del Cantábrico, donde se prevé un ambiente más inestable y fresco.»

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «En esta zona de interacción de masas de aire puede producirse un proceso de ciclogénesis (formación de una borrasca) entre el miércoles y el jueves al suroeste de las islas británicas. Esa baja será conducida rápidamente hacia el este por el chorro polar, trayendo un cambio importante de tiempo en varias comunidades».

Las alertas se activarán ante unas alertas que pueden estar activadas en estas zonas de España en las que pueden caer hasta 50 litros por metro cuadrado. Siguiendo con la misma previsión: «Entre el martes y primeras horas del viernes, caerán más de 50 l/m2 en las citadas regiones, especialmente en el Cantábrico más oriental y norte de Navarra, donde localmente se podrían superar incluso los 90 l/m² en todo el episodio. Los vientos rolarán a noroeste tras el paso de la borrasca, dejando una situación marítima alterada, vientos fuertes o localmente muy fuertes, ambiente fresco y nevadas».

La nieve será la que marque estas jornadas: «Y es que es probable que en la Cordillera Cantábrica y en el Pirineo se acumulen cantidades significativas de nieve, con espesores que podrían alcanzar los 10-15 cms en las cotas altas de Asturias, Cantabria y País Vasco; y más de 20-25 en las comarcas pirenaicas de Navarra, Huesca y Lleida. En la cordillera pirenaica puede acumularse más de medio metro en zonas altas de la divisoria y en la vertiente francesa».