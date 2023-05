‘Así es la vida’. El nombre del nuevo programa de Telecinco refleja lo que está pasando con ‘Sálvame’. Los directores de Mediaset han cancelado el espacio de Jorge Javier Vázquez para darle una nueva oportunidad a Sandra Barneda. Presentará las tardes de Telecinco hasta septiembre, mes en el que Ana Rosa Quintana estrenará un formato que promete ser revolucionario. Esto ha hecho que todo el mundo hable de los éxitos de Sandra. La periodista ha ido escalando posiciones y en estos momentos es uno de los rostros más fuertes de su cadena.

¿Qué está pasando en su vida privada? Barneda siempre ha marcado bien los límites. No se siente cómoda dando ciertas explicaciones y hace mucho tiempo que decidió guardar silencio. No tuvo más remedio que confirmar su relación con Nagore Robles porque era un secreto a voces y querían vivir tranquilas. El problema es que cuando rompieron también tuvo que anunciarlo. ¿Ha sido Nagore el amor de su vida? Solamente ella lo sabe, pero estuvieron cinco años juntos y para muchos eran la pareja perfecta.

La novia actual de Sandra Barneda

Sandra Barneda nunca quiere estar en el centro de la noticia, pero no puede evitarlo. Su presencia en la pequeña pantalla genera mucha repercusión, sobre todo desde que ha triunfado en ‘La isla de las Tentaciones’. El programa arrasa entre el público joven, así que la periodista tiene seguidores de todas las edades. Hay mucho interés por conocer su vida sentimental. Una conocida revista le hizo un seguimiento y descubrió que estaba saliendo con una bailarina holandesa.

¿Quién es la afortunada? Se llama Pascalle Paerel y es una profesional muy destacada, a pesar de que en España se la conozca por ser novia de Sandra Barneda. La presentadora explicó que tenía “tres termómetros” para saber si era feliz. “Mi despertar, la calidad de besos y la gente que me viene a la cabeza a la que le puedo decir te quiero”. Después, cuando le preguntaron por Pascalle, dijo: “Estoy feliz, muy bien acompañada, con buena calidad de besos, gente de calidad a la que puedo decir ‘te quiero’ y unos despertares maravillosos”.

El misterio de la presentadora

Nagore Robles y Pascalle Paerel han sido sus parejas más mediáticas, quizá las únicas que lo hayan sido. Evidentemente se habrá enamorado más veces, pero siempre lo ha mantenido en secreto. No podemos decir con exactitud quién ha estado con ella, a pesar de que hay muchos rumores. Lo único que está confirmado es que se enamoró perdidamente de Nagore, a pesar de que su historia no funcionara. La vasca le desea toda la felicidad del mundo y se alegra de que ahora esté saliendo con Pascalle.

¿Cómo se llevan las exnovias de Sandra?

Nagore no tardó en responder a la pregunta más temida. Le preguntaron su opinión por la nueva novia de Sandra Barneda y fue contundente. “Hay amores que son eternos y yo le deseo lo mejor y si ella es feliz yo soy absolutamente feliz”, aseguró. Entre Nagore y Pascalle Paerel no hay ningún tipo de amistad, pero eso no quiere decir que se lleven mal, todo lo contrario. La presentadora ha aprobado la relación y está muy contenta de que su ex ya se haya enamorado.