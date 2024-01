Estrena jubilación: los sorprendentes planes de Pedro Piqueras tras su salida de Telecinco

Los planes de Pedro Piqueras son muy diferentes desde que abandonó la pequeña pantalla. El mítico periodista por fin puede atender a sus compromisos personales, por eso ha acompañado a su gran amigo Carlos Hipólito durante el estreno de su nuevo proyecto. Unos días antes estuvo con Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ y se sinceró con ella como nunca antes lo había hecho. Lo cierto es que el presentador lleva la sinceridad por bandera y es imposible encontrar a alguien que tenga un mal concepto suyo. Ana Rosa le preguntó por el motivo de su jubilación y fue completamente honesto.

Pedro Piqueras insiste en que su trabajo le apasiona. Disfruta mucho del mismo y ha vivido grandes momentos en los platós de Telecinco, pero ha llegado el momento de vivir una nueva etapa. Ahora quiere disfrutar de sus seres queridos, pasar tiempo con sus amigos y divertirse al lado de su hijo. En una ocasión reconoció que había dedicado tanto tiempo a su faceta profesional que había descuidado algunos aspectos personales. Sin embargo, ahora ha tomado las riendas de su vida y considera que está en uno de sus mejores momentos.

Piqueras, en las últimas horas, ha compartido una publicación muy especial para desvelar cuál ha sido su nuevo plan con amigos. «Por fin me estreno en un estreno. La jubilación tiene sus efectos positivos, entre ellos, el poder acompañar a los amigos en un día grande». Estas palabras demuestran que está atravesando una etapa perfecta, etapa que ha decidido compartir con Carlos Hipólito. El periodista ha conseguido hacer grandes amistades dentro de los medios de comunicación, prueba de ello es la charla tan amena que tuvo con Ana Rosa Quintana.

Pedro Piqueras cumple su sueño lejos de Telecinco

Antes de anunciar que iba a retirarse de los medios de comunicación, Pedro Piqueras explicó que se había perdido muchas cosas por los horarios laborales a los que estaba sometido. Fuentes cercanas insisten en que era el primero en llegar a la redacción y el último en marcharse, así que a nadie le ha extrañado que haya faltado a tantas citas importantes. Ahora tiene mucho más tiempo libre, por eso ha acudido al estreno de ‘Burro’ en el Teatro Reina Victoria de Madrid, un monólogo tragicómico con música en directo, escrito por Álvaro Tato y dirigido por Yayo Cáceres. Para él era un acontecimiento especial y no podía faltar.

Tal y como ha contado él mismo, tenía ganas de vivir nuevas experiencias, por eso decidió apartarse de la tele e iniciar un nuevo camino. «Ya era hora, podría haber seguido, pero llega un momento… iba a haber unos cambios y digo es mejor que esto lo lidere otra persona, porque hasta que se sacan rentas pasan unos años y digo mejor que haya alguien más joven, vino Carlos Franganillo», responde cuando Ana Rosa Quintana le pregunta por el motivo de su decisión.

«Yo no he entendido que te fueras tan joven», le ha comentado la presentadora de ‘TardeAR’. Tan sincero como siempre, el comunicador ha explicado que tenía la necesidad de recuperar el tiempo perdido. No considera que haya cometido ningún error, pero entiende que ha tenido que renunciar a muchas cosas para convertirse en uno de los mejores profesionales de nuestro país y ahora quiere cerrar el círculo. «Esta semana pasada he estado tomando una cerveza con mi hijo por la tarde. Creo que es bueno saber decir adiós en un momento determinado, hay que valorar el tiempo libre, la gente a la que quieres, los amigos».

Ana Rosa Quintana desvela el mérito de su compañero

Ana Rosa Quintana tiene una reputación excelente dentro de Telecinco, por eso las palabras que le ha dedicado a su compañero son tan importantes. La presentadora insiste en que nadie tiene un mal concepto de Pedro, ni dentro ni fuera de Telecinco. «Es la primera vez que a un compañero jamás he oído algo negativo sobre ti, es verdad», le ha comentado durante la entrevista que han mantenido en el programa de las tardes de Telecinco. «Todo el mundo te quiere, ha estado en lo más alto y todo el mundo le ha respetado», insiste.

Pedro ha aprovechado este momento para dejar claro que esa es una de las razones por las que ha decidido jubilarse. El periodista ya ha cumplido con sus obligaciones profesionales, ha ayudado a su entorno y ha construido un legado que pasará a la historia. Por todo ello se merece disfrutar de su jubilación, aunque el público le echa mucho de menos. Por eso se ha comprometido a estar presente de alguna forma. «Volveré a hacer reportajes ¡Quién sabe! O documentales, vete a saber», le ha comentado a Ana Rosa.

Un mensaje a Carlos Hipólito

Después de ‘Burro’, Pedro Piqueras ha lanzado un mensaje en sus redes sociales para dejar claro cuál es su postura y qué piensa de esta obra. «Carlos Hipólito crece dando vida a los grandes burros de la literatura, desde Grecia, Roma, la Edad Media, el rucio de Sancho Panza para terminar en una exquisita interpretación del Platero de Juan Ramón Jiménez. ‘Burro’, con Hipólito, es algo absolutamente recomendable por las emociones que el actor, desde el interior de un asno, es capaz de transmitir».

Este mensaje es muy importante porque el periodista disfruta de una gran reputación. Todo lo que hace se convierte en tendencia. Sus seguidores están muy pendientes de él y no dejan nada a la improvisación.