Estos son los famosos más conocidos que utilizan gafas de ver

Hay famosos que llevan toda la vida en televisión, muchos de ellos han crecido delante de las cámaras porque pertenecen a una familia importante. Sin embargo, las celebridades también consiguen guardar secretos, a pesar de que la verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz. En esta noticia vamos a desvelar algunos nombres de rostros conocidos que usan gafas en privado. ¿Por qué no lo sabías? Muy sencillo: públicamente casi siempre aparecen sin ellas, por eso este asunto genera tanta sorpresa.

La operación de Demi Lovato para olvidarse de sus gafas

Aunque muchos desconozcan este detalle, Demi Lovato utilizaba gafas de ver, pero se sometió a una operación para solucionar su problema ocular y desde entonces no las necesita. En 2016 recurrió al láser para sanar su miopía y desde entonces siempre que aparece no lleva este complemento. Hay un famoso español que también se operó para no tener que usar lentes, pero cuando se vio en la tele pensó que le quedaban mucho mejor y ahora las usa sin graduación. Estamos hablando de Jorge Javier Vázquez.

Zooey Deschanel: de la pantalla a la vida real

Zooey Deschanel interpreta a un personaje muy querido para los seguidores de ‘New Girl’, la protagonista de esta serie usa gafas y es una de sus señas de identidad. Zooey también necesita esta herramienta en su vida privada, lo contó a través de Facebook en 2011 para intentar ayudar a las personas que tenían complejos. Sin embargo, no es nada habitual verla posar con anteojos en algún evento. Solamente los utiliza para meterse en la piel de su personaje estrella. Tiene mucha repercusión y cuando desveló que lleva toda la vida usando gafas ayudó a muchos seguidores.

Justin Bieber nunca ha tenido miedo

Justin Bieber es una de las estrellas más destacadas de la crónica social, sin duda uno de los artistas más conocidos del mundo. Todo lo que hace genera mucho interés y se convierte en noticia, por eso sabemos el año exacto en el que posó con gafas por primera vez: 20121 Bieber participó en un evento como patrocinador y llegó al mismo con sus antejos. A partir de este momento los ha usado varias veces, pero es cierto que lo más común es verle sin ellos.

La estrella de la televisión americana usa gafas

Cuando hablamos de realities de televisión en España nos acordamos de ‘Alaska y Mario’, que fueron los pioneros del género. Grabaron un programa con MTV que tuvo mucho éxito y todas las cadenas comenzaron a replicarlo, por ejemplo Telecinco hizo un formato parecido basado en la vida de la familia Campos. Curiosamente Mario Vaquerizo también lleva gafas, pero no, no nos estábamos refiriendo a él. La celebridad que usa antojos es Kim Kardashian y lo contó todo en su programa de televisión.

Kim Kardashian se operó en se operó en 2009 para no tener que depender de las gafas, lo mostró en su reality ‘Keeping Up With The Kardashians’. Sin embargo, en 2012 se dejó ver en una famosa óptica situada en Beverly Hills.

Emma Watson

La famosa actriz Emma Watson también lleva gafas, de hecho ha posado con ellas en alguna ocasión. Eso sí no es muy común. En sus redes sociales tampoco suele publicar fotos con las mismas.