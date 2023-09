Esto no ha acabado todavía y la AEMET insiste: inminente llegada de lluvias torrenciales y tormentas insólitas

La AEMET insiste en la llegada de lluvias torrenciales y tormentas insólitas, esto parece que no ha acabado tal y com dicen los expertos lo peor está por llegar. Este primer fin de semana de septiembre ha dejado a medio país bajo los efectos de un terrible DANA, el Mediterráneo ha visto como llegaban unas lluvias torrenciales que no se han manifestado en el corazón del país. Pero este gran episodio de tormentas parece que no se ha terminado del todo, tocará seguir con el paraguas y el abrigo, en estos puntos de España.

La AEMET tiene un aviso muy serio

Un DANA ha causado estragos este fin de semana en nuestro país, tal y como predijeron todos los expertos, la llegada de estas lluvias estaba muy presente en estos mapas del tiempo. Ha habido algunas variaciones, pero lo importante es que no ha causado daños a la población, gracias a las alertas que estaban activadas.

Las lluvias seguirán estando presentes según la AEMET: “Precipitaciones localmente fuertes o persistentes, sobre todo de madrugada, en zonas del centro, Andalucía y extremo noroeste peninsular. Intervalos de viento fuerte de madrugada en la zona de Levante y Baleares.” Esta misma noche ya se han empezado a notar.

Este lunes las lluvias seguirán estando presentes en este inicio de semana que no traerá de nuevo el verano en algunas partes del país, tal y como dice la AEMET: “Predominio de los cielos nubosos con precipitaciones y algunas tormentas en buena parte de la Península, salvo en el extremo noreste y en Baleares, donde estará poco nuboso o con algunos intervalos nubosos, pero sin precipitación. Las precipitaciones serán más probables e intensas en zonas del centro, Andalucía y extremo noroeste, donde podrán ser localmente fuertes o persistentes, y sobre todo de madrugada. En general, tenderán a ir disminuyendo a lo largo del día.”

Las temperaturas seguirán al alza después de este DANA, no estaremos ante ninguna otra ola de calor, pero sí en cifras propias del verano y no de este otoño que pensábamos que estaba llegando antes de tiempo. Nos espera una subida del termómetro: “Las temperaturas subirán en la mitad este peninsular y Baleares, y bajarán en Canarias y oeste de Galicia.” Además de algunos episodios de vientos que acabarán de crear esta predicción marcada por los cambios.