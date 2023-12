Ester Expósito aclara por fin la duda que tenía a sus fans en vilo: «Es así de sencillo»

La serie ‘Élite’ fue la oportunidad perfecta para que muchos actores se dieran a conocer y empezarán una andadura plagada de éxitos. Es el caso de Ester Expósito, quien se ha convertido en una de las grandes celebridades de nuestro país. Su cuenta de Instagram hace sombra a las mejores influencers de España y ha conseguido que su fama traspase fronteras, de hecho acaba de conceder una entrevista en México que está llamando mucho la atención. La artista ha desvelado una duda que mantenía en vilo a sus fans: el motivo por el que ha decidido vivir en Madrid, teniendo en cuenta que hace tantos viajes debido a sus compromisos profesionales.

Ester Expósito siempre ha intentado guardar las distancias y evita convertirse en noticia por asuntos relacionados con su vida sentimental. Sin embargo, cada vez se siente más cómoda con su querido público y ha pensado que necesita compartir algunos datos para que los espectadores entiendan su trayectoria. Desde que empezó a trabajar en Netflix ha firmado contratos muy importantes, a pesar de que antes de llegar a la citada plataforma ya era una actriz con buena reputación.

Ester Expósito resuelve la gran duda

‘Élite’ ha llevado a la joven a lo más alto y ahora hay mucha gente que quiere saberlo todo de ella, por eso ‘GQ México’ le ha hecho una entrevista. Le han preguntado sobre el origen de su residencia y ha contestado: «Ester Expósito vive en Madrid porque es la mejor ciudad del mundo. Es así de sencillo». Ha aprovechado esta intervención para explicar qué busca en el amor y qué tipo de comportamientos le hacen sentir bien.

«No sé si quiero responder a esto», ha empezado diciendo. Después se ha animado y ha declarado: «Creo que las cosas que más me gustan y me atraen son la inteligencia y un sentido del humor también inteligente, ágil, creo que eso eso lo que más me atrae. Y el misterio, que sean personas un poco difíciles de descifrar».

El compromiso de Ester Expósito

Ester Expósito ha desvelado que visualizó un documental que le ha hecho replantearse muchas cosas, aunque todavía no ha dado el paso definitivo. «Me gusta comer y mi comida favorita es el pulpo a la gallega pero desde que vi un documental me he planteado dejar de comerlo porque me dio mucha pena», responde. La artista se ha hecho conocida gracias a su talento y cada vez comparte más detalles sobre su esfera privada, pero prefiere mantener las distancias y no involucrarse en polémicas complicadas.

Expósito tuvo una gran oportunidad

A sus 23 años, Ester Expósito tuvo la gran oportunidad de trabajar en ‘Élite’ metiéndose en la piel de Carla Rosón, una de las protagonistas de la mítica ficción juvenil. Sin embargo también ha participado en otros proyectos e incluso ha probado suerte en la gran pantalla. Destaca su papel en ‘Venus’, una película dirigida por Jaume Balagueró. Gracias a todo esto se ha convertido en una celebridad en Instagram, una plataforma que le reporta grandes beneficios y que le ha ayudado a situarse en lo más alto de la crónica social.