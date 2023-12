Este es el patrimonio que le ha quedado a Vargas Llosa tras su ruptura con Isabel Preysler

Mario Vargas Llosa tomó una decisión hace ocho años que cambió su vida: se enamoró de Isabel Preysler y decidió dejar a su mujer para empezar una nueva aventura sentimental. Este paso al frente generó mucha repercusión. Dio de lado a sus hijos y se adentró en la familia de Tamara Falcó. Siete años más tarde se dio cuenta de que se había precipitado. Su relación con Isabel no llevó a buen puerto y fue entonces cuando acudió a su ex, Patricia Llosa. A partir de ese momento Presyler ha pasado a un segundo plano, pero ¿cuánto dinero le queda al escritor desde que ya no está con ella?

Mario Vargas Llosa es uno de los escritores con más proyección del momento. Ha ganado un Premio Nobel y tiene multitud de reconocimientos que le han convertido en una leyenda de la literatura. Ha sabido invertir muy bien su patrimonio y durante los años que estuvo con Isabel Preysler sus pasos tuvieron mucha más repercusión y eso se traduce en euros. Es más, Vargas Llosa ha llegado a posar al lado de la madre de Tamara Falcó en eventos y en portadas de revistas. ¿Se ha beneficiado de este amor en términos económicos?

El piso de lujo de Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa compartió su vida con Patricia Llosa entre 1965 y 2015 y ahora considera que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa a su lado. Afortunadamente puede despreocuparse del dinero porque cuenta con un patrimonio que le permitirá no estar pendiente del trabajo durante una temporada. En Madrid tiene un lujoso piso situado en pleno centro, en concreto entre la puerta del Sol y el Monasterio de las Descalzas Reales. Era la casa que utilizaba cuando tenía discusiones con Isabel Preysler o cuando quería retirarse para escribir.

El inmueble cuenta con 283 metros cuadrados y 29 de terraza, pero hay un problema. El escritor podría perder esta propiedad. Está a nombre de una sociedad con domicilio fiscal en Holanda y está hipotecada a favor de la Agencia Tributaria desde 2018, cuando le reclamaron a Llosa 2,1 millones de euros por supuestas irregularidades de tributación entre 2011 y 2014. El artista está intentando demostrar que el ente público no tiene razón para recuperar la joya de su patrimonio.

Álvaro, hijo de Vargas Llosa, juega un papel importante

Mario Vargas Llosa, mientras estaba con Isabel Preysler, dio de alta una sociedad llamada Misti Copyright SL. Lo hizo cuando se trasladó a vivir a Puerta de Hierro, donde la Reina de Corazones tiene una mansión mítica para la crónica social.

La actividad de la empresa del Premio Nobel es «la adquisición, registro, tenencia, disfrute, gestión, ejercicio, administración y explotación de los derechos de autor sobre la obra literaria o de cualquier clase creada por don Jorge Mario Vargas Llosa”. Su hijo Álvaro es el administrador desde que se fundó. Trabaja al lado de su padre e intenta ayudarle en todo lo posible.

Las otras propiedades del escritor

Mario Vargas Llosa tiene un piso en Francia. Durante su matrimonio con Patricia Llosa compró otras tres propiedades: una en Lima, otra Nueva York y otra en Punta Cana. Sin embargo, estas tres últimas quedaron en manos de Patricia después de la separación. El escritor se quedó con un inmueble ubicado en Londres, pero lo vendió poco después, así que ya no forma parte de su patrimonio.