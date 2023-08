Este es el nuevo carnet que prepara la DGT para 2024: te contamos todos los detalles

La DGT está preparando un nuevo carnet de conducir para el año 2024 y a continuación te contamos cómo va a ser y como te afecta en caso de que seas uno de esos adolescentes – o adulto– que apunta a sacarse el permiso de conducir en los próximos meses. Hay novedades importantes y si tienes entre 16 y 18 años pueden afectarte de manera directa a partir de los próximos meses.

Lo primero de todo es no hacer saltar las alarmas entre todos aquellos conductores que actualmente tienen en vigor el carnet de conducir . El nuevo permiso de conducción que valora implantar la DGT, no afectará a todos aquellos que ya se sacaron en su momento el carnet, por lo que no tienen que repetir el examen y solo tendrán, como hasta ahora, que, en el momento de la renovación aprobar el test psicotécnico en el centro médico autorizado que le corresponda. Así lo confirmó el director de la DGT, Pere Navarro, aclarando que no habrá nuevas pruebas pese a la cantidad de rumores que iban en esa línea.

Sin embargo, el cambio sí que se producirá después de muchos años de habladurías puede ver la luz de manera oficial en 2024, a través de una nueva ley que afectará de manera positiva los menores de 18 años . El motivo es que hasta este momento, si no eres mayor de edad, no podías conducir un coche y solo podías circular a los mandos del ciclomotor de cilindrada, muy pequeña, concretamente de hasta 50 caballos. El único permiso para menores de 18 años era el de seis meses antes de llegar este edad de forma legal, poder presentarte al carnet teórico de conducir.

Sin embargo, y tal y como está previsto a partir del 1 de enero de 2024, la DGT permitirá que aquellos ciudadanos mayores de 16 años puedan sacarse el carnet de conducir de tipo B1. En caso de aprobarlo, estas personas de entre 16 y 18 años, podrán acceder a conducir vehículos que no superen en ningún caso los 60 km/h, aunque esto sólo engloba a cuadriciclos y quads.

El carnet que recuerda al de EEUU

Esta medida que será tomada por la Dirección General de Tráfico, recuerda a la que está implantada en Estados Unidos, donde los menores de edad pueden conducir sus coches siempre y cuando estén en tutelados por un adulto a partir de los 16 años. En este país, sin embargo, muchas veces no se cumple con la norma, pasando a generar un importante descontrol que, además, pone en peligro la seguridad de los ciudadanos.