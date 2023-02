Este es el método natural que ha experimentado ‘El Hormiguero’ para no quedarte calvo

‘El Hormiguero’ ha dado con un método natural que no tiene base científica, pero rápidamente se ha vuelto viral al tratarse de una solución para no quedarse calvo. La calvicie es algo que afecta a gran parte de la población masculina. Un mal menor que puede provocar que más de uno no esté de acuerdo con su físico. Ver como poco a poco el pelo cae ha sido el motivo por el que en el programa de Pablo Motos se ha desvelado su secreto para no quedarse calvo, incluso dice que ve cómo su pelo se vuelve más fuerte.

El método natural que ha experimentado ‘El Hormiguero’ para no quedarse calvo

El monaguillo es un personaje que colabora habitualmente con ‘El Hormiguero’, un hombre que ha querido compartir uno de sus secretos ancestrales. La calvicie que le ha afectado se ha paralizado, según él, he incluso consigue que su pelo crezca más fuerte. La fe mueve montañas y lo hace con un tipo de producto que ha conseguido convertirse en uno de los básicos de toda cocina.

En estos últimos tiempos, antes de la sorprendente revelación en El Hormiguero, el limón ya era uno de los básicos de toda cocina. A primera hora de la mañana con un poco de agua tibia se consigue según algunos expertos aportar unas vitaminas o incluso ayuda para ir al baño. Una opción que ya no solo se queda en el desayuno, sino que va más allá.

El malagueño que colabora con ‘El hormiguero’ no ha dudado en explicar que el zumo de medio limón sobre la cabeza es de lo más bueno. Es un desinfectante natural, que, según él, le va de maravilla al pelo. Debe oler bien, además de aportar eso que tanto necesita para su autoestima, frenar la caída del cabello.

En tono de broma dice que solo hay que ver el cabello que tiene. Es cada vez más grueso, consiguiendo de esta manera el acabado que busca con un método natural, no probado que ha causado sensación en las redes sociales. No hay ninguna base científica que afirme que funcione, pero para el monaguillo ha dado en el clavo.

Pablo Motos se sorprende con esta técnica que puede dar más de una alegría a alguien con fe como este hombre. Es un método natural que ya está siendo viral, pese a no estar comprobado.