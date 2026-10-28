Este lunes 2 de noviembre no habrá clase en los colegios de 9 comunidades autónomas de España: el BOE confirma el puente de 3 días

El calendario oficial de fiestas laborales para 2026 fija el lunes 2 de noviembre como jornada no laborable en nueve comunidades autónomas. Como el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, coincide con domingo, estas autonomías decidieron desplazar el festivo al día siguiente, lo que da lugar a un fin de semana de tres días.

La relación de festivos figura en la Resolución de 17 de octubre de 2025 de la Dirección General de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 28 de octubre de ese año. El documento recoge las fechas que cada comunidad comunicó al Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el ámbito educativo, la aplicación del festivo en los colegios e institutos depende de los calendarios escolares que aprueba cada comunidad. Según la información difundida, las autoridades educativas de Madrid, Andalucía y Aragón han confirmado expresamente que ese día no habrá clases.

Las provincias afectadas

El descanso alcanza a las ocho provincias andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla) y a las tres aragonesas (Huesca, Teruel y Zaragoza). También es festivo en el Principado de Asturias y en las dos provincias canarias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

En Castilla-La Mancha afecta a Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, y en Castilla y León, a sus nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Completan la lista Badajoz y Cáceres, en Extremadura, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra.

Dónde será un día laborable

En Cantabria, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia, las Islas Baleares, La Rioja, la Región de Murcia y el País Vasco, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el 2 de noviembre no tendrá carácter de festivo autonómico. Eso no impide que algunos municipios lo hayan fijado como fiesta local ni que los calendarios escolares incluyan otros días sin clase.

Es el caso de Cantabria. Aunque allí la jornada es laborable con carácter general, el calendario escolar para el curso 2026-2027, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 21 de abril, declara no lectivos los días 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre, de modo que los alumnos cántabros tampoco acudirán a clase esa semana.

Por qué se traslada el festivo

Todos los Santos forma parte de las fiestas nacionales que las comunidades pueden gestionar. Cuando una de ellas cae en domingo, el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, permite a cada autonomía trasladar el descanso al lunes siguiente o sustituirlo por otra celebración propia de su tradición.

Cada comunidad elige la opción que prefiere y la comunica al Ministerio, que publica después el conjunto en el BOE. El resultado de 2026 es un mapa dividido: el 2 de noviembre será festivo en nueve regiones, mientras que en el resto no tendrá carácter festivo autonómico general.