Impacto Este es el dato personal que pocos sabían de Jacob Elordi y que le une a España

Todo el mundo está hablando de Jacob Elordi gracias a su participación en el Festival de Venecia. El joven actor ha ganado mucha popularidad en los últimos tiempos y ha ocupado titulares en medios internacionales, pero ¿cuál es el secreto de su éxito? En una de sus entrevistas aseguró que desde muy pequeño siempre tuvo claro que quería dedicarse al mundo del espectáculo, por eso no descansó hasta que recibió su primera oferta importante. En estos momentos está centrado en la película ‘Priscilla’, de Sofia Coppola, en la que ocupa un papel fundamental. Se ha puesto en la piel de Elvis Presley y está recibiendo muy buenos comentarios.

A sus 26 años, el artista australiano se ha convertido en uno de los actores del momento y hay muchos directores dispuestos a trabajar con él. Ha conseguido el sueño que persiguen todos sus compañeros: arrasar en Hollywood. Hay muchos periodistas rebuscando en su pasado, pues el público quiere saberlo todo de él. Gracias a las últimas investigaciones sabemos que tiene una vinculación con España, pero ¿qué le une exactamente a nuestro país?

El vínculo de Jacob Elordi con España

Jacob Elordi ha crecido en el seno de una familia humilde y trabajadora. Su padre era pintor profesional y tenía grandes habilidades, así que se propuso un reto en el que invirtió 13 años. Se propuso edificar una casa y lo consiguió, fue el hogar de Elordi y actualmente guarda un recuerdo fantástico de esta vivienda. Por otro lado, su madre era ama de casa y para ganar un dinero extra se ofreció a hacer la comida de un centro escolar. De esta forma podía llevarse lo que sobraba y su familia estaba bien alimentada. Ambos, tanto el padre como la madre, apoyaron a Jacob Elordi desde el primer momento.

El joven sorprendió a su familia cuando dijo que quería dedicarse a la interpretación, pero su voluntad estuvo respaldada en todo momento. De hecho, en la revista ‘GQ’ explicó que sus padres son sus mayores fans. “Tienen camisetas con las imágenes impresas de todos los personajes que he interpretado a lo largo de los años”. Pero, ¿qué une al mítico actor con España? Curiosamente uno de sus abuelos es de origen vasco.

Elordi tiene una familia especial

El abuelo de Jacob Elordi le ha permitido estar conectado con España, un país donde está teniendo mucha repercusión. Pero la familia del artista es muy extensa. Tiene tres hermanas, a pesar de que solo se conoce la identidad de dos de ellas porque hay una que prefiere estar lejos de los focos. Una de sus hermanas se llama Isabella y se dedica a la fotografía y la otra se llama Jalynn y es modelo. Todas han apoyado a Elordi, pues su infancia no fue del todo fácil.

Los problemas que tuvo el artista

Jacob Elordi ha explicado que cuando era pequeño no encajaba entre sus compañeros del colegio. “Desde que participé en una obra de teatro en el colegio empezaron a decir que era poco masculino. Por suerte, tenía mucha confianza en mí mismo como para hacer ambas cosas: me iba bien en los deportes y bastante bien en el teatro”. Afortunadamente, los comentarios poco cariñosos que recibía no le han impedido cumplir su objetivo.