La estación de Metro de Madrid que cambia su nombre: ¡Revolución total!

El Metro de Madrid fue inaugurado el 17 de octubre de 1919 por el rey Alfonso XIII. En aquel entonces, únicamente tenía una línea entre la Puerta del Sol y Cuatro Caminos. Desde su inauguración ha evolucionado mucho, y a día de hoy es la tercera red de metro más extensa de toda Europa: tiene 294 kilómetros y 276 estaciones. Pues bien, una estación del Metro de Madrid cambia de nombre este viernes con motivo de la fiesta irlandesa de San Patricio.

Durante toda la semana, Metro Madrid ha organizado una serie de actividades relacionadas con esta festividad en las estaciones de San Bernardo y Chamartín.

El Día de San Patricio se celebra el 17 de marzo, así que este viernes hay algunos cambios en la estación de San Bernardo como guiño a la cultura irlandesa:

La iniciativa, que ha contado con la colaboración de Turismo de Irlanda, tiene como propósito «dar a conocer diferentes aspectos de la Isla Esmeralda a los usuarios del suburbano madrileño».

Además de los cambios en el Metro de Madrid, se han organizado varias actividades:

It's officially #SemanaDeIrlanda with @descubreirlanda and @metro_madrid An amazing performance by @Sharon_Corr to start the #SanPatricio festivities this morning! Look out for more Irish music and dance by @UCDDanceSoc in the Metro this week ☘️ 🇮🇪 pic.twitter.com/0z29EFQKfl

— Ireland Embassy Madrid (@IrlEmbMadrid) March 13, 2023