Esta es la promesa que le ha hecho Ana Obregón a su nieta

Falta sólo un mes para que Anita Sandra, la nieta de Ana Obregón, celebre su primer cumpleaños. La actriz y presentadora le ha hecho una promesa a través de su cuenta de Instagram que ha decidido compartir con sus seguidores. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. La llegada al mundo de Anita estuvo cargada de polémica. Se mezclaron tres procesos diferentes: una gestación subrogada, una fecundación post mortem y una adopción. La ex de Alessandro Lequio recibió muchas críticas y no fueron pocos los que le acusaron de tener un comportamiento frívolo y egoísta.

Ana Obregón insiste en que ha tomado la única decisión que tenía. Su hijo quería formar una familia y no tuvo tiempo de hacerlo, así que ella le prometió antes de morir que cumpliría este sueño. «Anita, hoy cumplimos 11 meses las dos, porque contigo volví a nacer», le ha dicho a su nieta para celebrar sus 11 meses de vida. Obregón conoce el funcionamiento de la crónica social mejor que nadie, por eso está compartiendo el desarrollo de su bebé a través de las redes sociales. No quiere ocultar a la pequeña y de esta forma logra que los paparazzi pierdan en interés por hacerles fotos.

Ana ha publicado muchas imágenes de su nieta en Instagram. Estuvieron juntas un tiempo en Miami, mientras la protagonista de ‘Ana y los siete’ arregló todos los trámites. Después regresaron a España y Obregón agradeció a todos los periodistas que le estaban esperando en La Moraleja, la urbanización que es su refugio desde hace tanto tiempo. Le regaló una caja de pastas a los paparazzi y pidió que le dejasen hacer una vida normal porque su pequeña se merecía poder disfrutar de España y tener una vida normal.

Ana Obregón hace una promesa importante

A pesar de que Ana Obregón ha recuperado su sonrisa, todavía no ha superado la muerte de Aless Lequio. Ella misma ha reconocido que es un golpe que nunca asumirá, por eso tiene tan presente a su primogénito en su día a día. En las últimas horas ha compartido una serie de imágenes y un texto que demuestra los valores que le está inculcando a Anita Sandra. La presentadora le ha prometido que Aless le está siguiendo desde el cielo. Se consuela pensando que el empresario está con ella, de hecho en su libro que ha recibido varias señales.

«¿Cómo es posible que las lágrimas puedan llegar a ser de tanta tristeza y tanta felicidad juntas?», ha preguntado Obregón. Y después ha hecho referencia directa a su novia para afirmar: «No puedo dejar de pensar lo que daría tu papá por abrazarte y morderte los mofletes como lo hago yo cada segundo. Pero está aquí con nosotras y soplaremos tu tarta de biberones con él esta noche, cuando durmamos los tres juntos. Te lo prometo, Anita».

Ana mostró un vídeo de su niña contemplando una fotografía de Aless Lequio. Lo cierto es que su mano acariciaba la cara del empresario y la escena era muy emocionante. Pero nunca llueve a gusto de todos y hubo una parte del público que acusó a Obregón de estar manipulando el contenido. Sus detractores aseguraron que estaba moviendo el brazo de Anita para que coincidiese con el rostro de Aless. Realidad o ficción, la presentadora ha continuado su estrategia y prefiere centrarse en los comentarios de apoyo que recibe a diario.

El problema que debe solucionar Ana Obregón

La historia de Ana Obregón y Alessandro Lequio está marcada por la polémica desde sus inicios. Nada más formalizarse el romance tuvieron que luchar contra Antonia Dell’Atte. La modelo italiana cargó duramente contra Ana, de hecho este conflicto todavía no se ha resuelto. La cuestión es que la presentadora estaba muy enamorada de Alessandro y apostó ciegamente por él. El paso del tiempo se paró los caminos de la pareja y tuvieron ciertas diferencias, pero siempre han estado unidos por Aless, el hijo que tuvieron en común.

La polémica no se ha hecho esperar porque Alessandro Lequio no ve con buenos ojos el proceso de gestación subrogada que ha seguido Ana Obregón. Lo cierto es que él era consciente de todo desde el primer momento y guardó el secreto. El colaborador de ‘Vamos a Ver’ empezó dando la cara por su ex, pero las informaciones no cesaban y no tuvo más remedio que pedir que le apartasen de esta historia. Recordemos que está casado con María Palacios, con quien tiene una niña. Insiste en que ha formado su propia familia y ruega que le separen de los escándalos de Obregón.

Ana no entiende que Alessandro no haya conocido a su nieta. Prácticamente ha pasado un año desde su nacimiento y el tertuliano no está dispuesto a dar el paso porque sabe que generará mucho interés mediático. En su momento insinuó que tendría un encuentro con el bebé cuando hubiera pasado la tormenta. El problema es que cada vez hay un motivo para perseguir a Ana Obregón, por eso Lequio continúa contemplando la escena desde la distancia y Anita ha salido perjudicada.