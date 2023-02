Dura advertencia de los talleres españoles sobre las gasolineras low cost: mucho cuidado

Los talleres españoles han lanzado una dura advertencia contra las gasolineras low cost, hay que tener mucho cuidado. Cada vez más son los españoles que deciden lanzarse a este negocio, ante una subida masiva de los precios, unos céntimos pueden ser claves. Especialmente cuando se trata de llegar a un final de mes que cada vez es más complicado lograr. Los talleres han decidido lanzar una advertencia que hace referencia a las gasolineras low cost para evitar que los coches se dañen, lo barato puede salir caro a algunas familias.

Las gasolineras low cost son cada vez más numerosas. Se busca una serie de condiciones que quizás no son demasiado beneficiosas. Al final del recorrido el ahorro quizás no sea tan grande, sino todo lo contrario. Los talleres españoles han decidido lanzar una advertencia. El precio de la gasolina viene marcado por algunos elementos.

Lo barato puede salir caro, especialmente si se trata de un hecho habitual, llenar el depósito con la gasolina low cost puede tener consecuencias. Según José Rodríguez representante de la CETRAA, la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines, en una entrevista realizada para Canal Sur, han salido a la luz algunos elementos que quizás no se tenían en cuenta.

Las palabras de este experto no dejan lugar a dudas: “Eso lo tiene que ver el cliente que piensa que va a ahorrar dinero, pero en realidad a veces no se ahorra. Si echas un combustible que no es el adecuado te va a gastar el doble”. Tal como dice, hay algunos elementos del vehículo que pueden verse afectados.

Rodríguez añade que: “En primer lugar el rendimiento del motor no es el mismo, también puede afectar a ciertos elementos tecnológicos (inyectores sobre todo) y catalizadores, que pueden tener problemas a la larga”. Este problema se detecta con el paso del tiempo y no al momento, con lo que las consecuencias pueden ser terribles.

Los coches que repostan en las low cost no son conscientes de lo que les estará pasando con este tipo de combustible que acabará siendo el que marque la vida útil de sus coches. Quizás ahorrar acabe costando caro, tal como advierte este experto en mecánica. Se deben tomar algunas precauciones para evitar que el coche se deteriore.