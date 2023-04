Al descubierto la persona que no se despega de Ana Obregón y su nieta en Miami

Cada vez se conocen más detalles sobre la vida que está llevando Ana Obregón en Miami y no todos le dejan en buen lugar. Cada paso que da se convierte en tendencia, pero no todo el mundo está dispuesto a dar la cara por ella. Su amiga Susana Uribarri, que también es su representante, ha viajado a Estados Unidos para conocer a la pequeña Ana Sandra Lequio. Se ha hablado mucho de la soledad de Obregón, pero no es cierto. Durante todo este tiempo ha estado acompañada por una persona muy importante para ella.

La ex de Alessandro Lequio no entiende que haya gente que le critique por haber cumplido la última voluntad de su hijo. Piensa que todos los padres que han atravesado su dramática situación habrían hecho lo mismo. Por eso solamente admite ciertos ataques. El resto no los tiene en cuenta porque está más feliz que nunca. Hay una persona que es testigo de esta felicidad porque no se separa de ella. Ana quiere vivir este proceso en la intimidad, pero no puede hacerlo sola. Necesita ayuda y no ha dudado en pedirla, de ahí que haya estado acompañada desde que puso un pie en Miami.

La persona que no se separa de Ana Obregón

Ana Obregón ha aclarado en varias ocasiones que solamente va a aceptar las críticas que vengan de padres que han perdido a sus hijos. Tiene claro que es una situación tan dolorosa que no se presta a debates, por eso está tan tajante. Sus amigos comprenden y respetan esta postura. Hay alguien más que se ha unido a este selecto grupo: una niñera. Ana ha contratado a una cuidadora para que le ayude con su bebé. Una de las pocas veces que ha salido a la calle estaba con ella y se nota que tienen mucha complicidad.

La actriz y presentadora está feliz porque “nunca más volverá a estar sola”. Su nieta le ha dado fuerza para seguir caminando y eso es lo único que le importa. La periodista Sandra Aladro, colaboradora de ‘El Programa de AR’, tiene datos sobre este tema. Ha explicado que Ana contrató a una cuidadora cuando llegó a Miami. Esta persona también se ocupa de las tareas domésticas. Vive en un lujoso apartamento situado en una zona bastante cara. Pero Ana insiste en que ha trabajado “toda la vida” y que puede permitirse ciertos caprichos.

Ana ya ha visto a su mejor amiga

La niñera no es la única compañía que tiene Ana Obregón en Miami. Hay otra persona que ha viajado hasta allí para reunirse con ella. Estamos hablando de su amiga y representante Susana Uribarri. Esta última suele ir a Miami una vez al año con su hija y casualmente tenía el viaje planeado antes de saber que Ana había sido abuela. Ahora va a aprovechar su estancia en la ciudad para estar con Obregón, darle ánimo y ayudarle en todo lo que necesite.

Las ofertas que está recibiendo

Ana Obregón está en Miami y todavía no tiene claro cuándo va a regresar, de hecho nadie sabe este dato. El periodista Antonio Rossi asegura que, por el proceso que ha iniciado, no puede estar más de 90 días en Estados Unidos. Sin embargo, ella ha dado a entender que no tiene fecha de vuelta. Está esperando a tener los papeles en regla, a que se pase la presión mediática y a que su nieta tenga unos meses. Cree que es pequeña para exponerla a un viaje tan largo.