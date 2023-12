Crecen los rumores de boda entre la pareja de influencers más famosa de España: los detalles

Dos rostros muy conocidos en nuestra crónica social han protagonizado una inesperada noticia que podría marcar un antes y un después. Cabe la posibilidad de que se hayan casado en secreto para formalizar una relación que empezó hace mucho tiempo. Estamos hablando de las influencers Dulceida y Alba Paul. Sí, teóricamente celebraron una multitudinaria boda en septiembre de 2016, esta ceremonia nunca tuvo validez legal y se comprometieron a dar el paso definitivo en unos años. El problema es que pusieron punto y final a la historia de amor, a pesar de que al final terminaron reconciliándose.

Dulceida es consciente de que su trabajo consiste en compartir contenido en sus redes sociales y parte de este contenido está íntimamente relacionado con su vida privada. Sin embargo, intenta guardar las distancias y respeta que Alba Paul no es tan atrevida como ella. En los últimos años se ha convertido en toda una celebridad, aunque Alba no se siente cómoda siendo la protagonista y se niega a dar respuesta a ciertos misterios.

Los rumores aumentan

Dulceida presume de ser muy sincera con sus seguidores, pero lo cierto es que todavía no se ha pronunciado sobre los últimos rumores que circulan sobre su personaje público. La infleuncer publicó unas imágenes con sus familiares y amigos más cercanos y en una de ellas se apreciaba que tenía un anillo de compromiso diferente al que suele utilizar. ¿Quiere decir esto que se ha casado en secreto con Alba Paul? De momento no quiere contestar a esta pregunta, pero sus admiradores están convencidos de que han dado el paso final.

Lo cierto es que Dulceida y su pareja de alguna forma han contribuido a alimentar estas teorías. Han posado en sus redes sociales vestidas de blanco, agarradas de la mano y dando a entender que están celebrando algo. De haber organizado una boda sería muy distinta al evento que protagonizaron en 2016. Estaríamos hablando de una ceremonia íntima y privada a la que únicamente han tenido acceso los amigos y familiares más cercanos.

Las últimas palabras de Dulceida

Dulceida conoce perfectamente cómo funcionan las redes sociales porque es la influencer más famosa de España. Ha decidido dar rienda suelta a la imaginación de sus seguidores y ha publicado unas palabras que han hecho saltar todas las alarmas. «Para toda la vida», escribía en una foto junto a Alba Paul después de la cena tan especial que ha tenido con su círculo más estrecho. También debemos tener en cuenta que días antes le mandó un mensaje vía Instagram en el que le decía: «Me caso».

Dulceida y Alba Paul toman una decisión

Independientemente de lo que haya pasado, Dulceida y Alba han preferido guardar silencio al respecto. No están dispuestas a aclarar la situación. Han tomado la decisión de ser prudentes y no desvelar lo que está pasando en su vida privada. No obstante, los detalles no tardarán demasiado en ver la luz porque estamos hablando de dos personalidades muy conocidas que tienen detrás miles de seguidores y hay mucha gente investigando.