La madre de Anna y Olivia ha mandado una carta al programa de Ana Rosa para expresar cómo se siente y alertar de la violencia machista que acabó finalmente con sus hijas. Han pasado cuatro meses de la desaparición de las pequeñas y Beatriz Gimeno ha encontrado fuerzas para contar cómo se siente y lanzar un importante mensaje.

Carta completa de Beatriz

«Querida Ana Rosa, te escribo una carta porque quiero expresarte mis pensamientos. Lo que más deseo es que el mundo sea un mundo mejor y ayudar a las personas a sentirse mejor.

Lo que siento es que yo hablando de lo que me ha ocurrido no hago sentir bien a nadie, y a mí me gusta que las personas sean felices. No siento que yo vaya a ayudar a nadie contando lo que he sentido. Solo de pensar hablar del caso me da angustia.

La única manera de superar algo así es creer y tener fe, que estamos aquí de paso. Que venimos a este mundo a ser buenas personas, dar amor y sobre todo respetar a todo el mundo. A no permitir ni una falta de respeto ni un desprecio, porque esa es la raíz de todos los problemas.

Yo no creo en la lucha, porque cuando luchamos en contra de algo sentimos odio e ira, y esa energía se expande y al final no nos hace sentir mejor. Yo creo en la educación, en el amor y el respeto.

No creo que la violencia se pueda combatir con más violencia y malos sentimientos. Quizá me equivoque, pero es lo que siento. A mí me ha tocado vivir lo más duro, y he aprendido que estas cosas se pueden evitar si desde un principio se es tajante con una sola falta de respeto.

El problema viene cuando permitimos malos tratos. Si nos concienciáramos de esto no haríamos crecer el problema.

Yo lo veo como semillas que plantamos todos los días, si las semillas no son de amor y respeto, el fruto no puede ser bueno.

Mi consejo es que seamos cuidadosos con nuestros pensamientos, actos y palabras para que los frutos sean buenos.

Es lo que transmitía a mis niñas todos los días.

Ojalá tuviera la solución para erradicar la violencia vicaria, pero no soy yo quien la tiene, la tenemos cada uno de nosotros cada día a cada momento. Deseo un mundo con paz y armonía…

Y sé que hay muchas más personas buenas que malas, muchísimas más.

Me lo demostraron al ayudar a buscar a mis niñas.

Por eso tengo esperanza que todo mejore si todos ponemos de nuestra parte con buenos sentimientos.

Beatriz, mamá de Ana y Olivia, mis angelitos».