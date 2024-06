La confesión más inesperada de Marta Riesco: confirma la relación que tuvo con un famoso de Mediaset

El lunes 24 de junio, el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’ de TEN arrancó con su primer polígrafo, una prueba crucial conducida por Conchita Pérez, conocida por su paso por ‘Sálvame’. Esta sesión de polígrafo no solo marcó un hito en el programa, también sacó a la luz algunos de los secretos más impactantes de la reportera Marta Riesco, la famosa ex novia de Antonio David Flores. Según contó, ha tenido relaciones sexuales con un conocido rostro de Telecinco, pero se negó a desvelar el nombre por respeto. Prometió que era una persona discreta y aseguró que nunca había utilizado su vida sentimental para llamar la atención. Es más, insistió en que jamás había traicionado a ningún hombre.

Durante la sesión del polígrafo, Marta Riesco confesó haber tenido encuentros amorosos con varios famosos a lo largo de su carrera televisiva. Entre los nombres que surgieron, destacó su relación con Antonio David Flores y el famoso futbolista Karim Benzema. Eran muchos los que sabían que había enamorado al deportista. Marta trabajaba cubriendo partidos y eventos similares, en uno de ellos conoció a Karim y mantuvieron una relación. Sus enemigos le han acusado de haberse aprovechado de esto para ganar peso mediático, pero ella promete que nunca se lo contó a nadie para hacerse notar, simplemente se lo comunicó a sus amigos más cercanos.

La reportera no dudó en compartir que, además de los ya mencionados, tuvo algo más que palabras con otros dos invitados: «Uno que trabaja en la cadena de enfrente (Mediaset) y otro que es artista». Aunque Riesco no desveló el nombre del trabajador de Telecinco, descartó a varios conocidos: Alessandro Lequio, Christian Gálvez y Antonio Tejado. «Se dedica a estar delante de la cámara. Hasta ahí», puntualizó, sugiriendo que se trata de un presentador o tertuliano actual de Mediaset.

La vida sentimental de Marta Riesco, ex de Antonio David Flores

A pesar de su relación sentimental con una figura pública de Mediaset, el polígrafo de Conchita confirmó que Marta Riesco no ha mantenido relaciones sexuales dentro de las instalaciones de Mediaset. No obstante, sí admitió haber tenido algunas citas dentro del contexto profesional. La relación, según detalló, ocurrió cuando ella aún no era una figura conocida y la otra persona estaba soltera, lo que añade un matiz de discreción y profesionalismo a su historia.

Uno de los momentos más reveladores y conmovedores de la máquina de la verdad fue cuando Marta Riesco narró cómo Antonio David Flores la engañó económicamente. La reportera confesó que fue manipulada para realizar reportajes pactados, de los cuales no recibió el pago acordado. «He sido tonta. No me daba la parte que me decía que me iba a dar. A mí me daba vergüenza lo del dinero y no le decía nada», confesó Riesco, visiblemente afectada.

La periodista acusa a Antonio David Flores

La colaboradora de ‘Ni que fuéramos Shhh’ explicó que realizó dos «robados» previamente acordados con Flores: uno en El Molar, del que ganó 9.000 euros, y otro, el del primer beso en la playa, del cual no obtuvo ningún beneficio económico. «Los pactaba Antonio David. Me lo presentaba como: ‘para que ganen ellos, ganamos nosotros’», reveló Marta, mostrando la manipulación a la que fue sometida.

Las confesiones de Marta Riesco han dejado perplejos a los tertulianos del programa y a la audiencia. Las implicaciones de sus declaraciones no solo sacuden el ámbito de los medios de comunicación, sino que también plantean preguntas sobre la ética y las relaciones interpersonales en el mundo del espectáculo.

La sesión del polígrafo ha demostrado ser una herramienta poderosa para desenterrar verdades ocultas y la valentía de Marta Riesco al compartir su historia ha generado un debate intenso sobre la explotación y el engaño en la industria televisiva. La reportera ha dado un paso adelante para reclamar su verdad, esperando que su experiencia sirva de ejemplo y advertencia para otros.

¿Qué le espera a la periodista Marta Riesco en televisión?

Tras las confesiones anteriores, el futuro de Marta Riesco en ‘Ni que fuéramos Shhh’ parece prometedor. Este proyecto empezó a emitirse en redes sociales y ahora ha llegado a la TDT. La honestidad y disposición de Marta para compartir aspectos tan personales de su vida han fortalecido su posición en el programa, convirtiéndola en una figura clave para las próximas emisiones. La audiencia espera con ansias ver cómo evolucionará su participación y qué otras verdades saldrán a la luz en futuros polígrafo.

Podemos decir que Marta Riesco ha sido un verdadero terremoto en el mundo de la televisión, sobre todo desde que salió a la luz su historia con Antonio David. Antes de empezar con él era conocida, pero ahora tiene información sobre uno de los personajes más míticos de la crónica social y su valor se ha disparado. Eso sí, ha estado un tiempo sin trabajar en la tele, por eso ahora ha vuelto con fuerza y está aprovechando al máximo su estancia en el nuevo ‘Sálvame’.