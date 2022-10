La confesión más dura de Luján Argüelles: «Toqué fondo»

Luján Argüelles se hizo con la pequeña pantalla en la década de los 2010, se convirtió en un referente como presentadora y pudimos verla en varios formatos como ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ o ‘Password’. El trabajo parecía no parar y acabó siendo colaboradora en ‘Supervivientes’. Aún con ello, fuera de la televisión vivía una realidad muy distinta.

El complicado momento personal de Luján Argüelles

Fue un gran momento en su carrera profesional, pero esta realidad se alejaba mucho de su vida personal. La presentadora reconoció para la revista Lecturas que no estaba pasando por su mejor momento. Ahora, años más tarde, Luján Argüelles ha publicado su nuevo libro ‘Aprendiendo de nuevo a vivir’, donde se abre a sus lectores y hace un repaso a su vida.

En televisión conocíamos a una Luján Argüelles feliz y radiante que lo daba todo en los formatos donde colaboraba, pero ella no conseguía encontrar la felicidad en su vida fuera de los platós. «Estaba viviendo una situación, cuando ya toqué fondo, de inmovilismo, porque no ves salida. Ves que durante muchos años no has disfrutado de lo maravilloso que era todo lo que pasaba. Estar en un momento profesional tan mágico como el que yo vivía con ‘Password’ y ‘Granjero busca esposa’ y estar triste o ser pesimista es ser poco agradecido con la vida.»

No pasaba su mejor momento y las críticas tampoco ayudaron a mejorar la situación. Ella comentaba que llegó a recibir varias críticas sobre su trabajo e incluso tuvo que hacer frente al ‘Síndrome del Impostor’. «Piensas que los demás tienen razón, que lo que piensa la mayoría es lo lícito, que las limitaciones te las ponen fuera. No, las limitaciones te las pones tú. Y los problemas son grandes regalos que la vida te pone para que crezcas.»

Ahora, con una mentalidad renovada y agradecida de toda su evolución en televisión estos años, parece apostar por nuevos proyectos, siempre buscando estar bien personal y profesionalmente. Ha vuelto a ejercer como maestra de ceremonias en varios programas como «¿A quién le gusta mi follower?» una apuesta de Netflix con la que es imposible no reírse. Este formato se ve en varios países y va de crear nuevas relaciones y conexiones, de ligar y hacerlo bien, usando las redes sociales y el mundo digital como paraguas.

Después de todo, en la actualidad apuesta por disfrutar de su recorrido, sin caer en la rueda del éxito que a tantos preocupa estos días. «Vivimos en la cultura del éxito y si no lo tienes, invéntatelo para volver a estar en la rueda del trabajo» una realidad que muchos se encuentran en la televisión y que añade una presión extra a toda la exposición y la fama. Ella lo tiene claro y afirmaba que esa mentalidad ya no iba con ella.

Los fans de esta presentadora ahora pueden verla en el nuevo formato de Netflix ‘¿A quién le gusta mi Follower?’, un proyecto divertidísimo y actual que tiene a esta presentadora más que ilusionada en esta etapa.