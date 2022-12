La confesión mas dura de María León sobre su madre, Carmina Barrios: «Me metió la cabeza en el váter»

María León y Carmina Barrios no solo comparten escenas y diálogos en pantalla, son también familia, concretamente madre e hija. Carmina Barrios es una conocida actriz española y así como ella, también lo son dos de sus hijos María León y Paco León. La fama ha acompañado a la familia durante años y las oportunidades de colaborar y trabajar en los platós han ido aumentando.

La relación entre María León y su madre Carmina Barrios

En una entrevista en El Hormiguero años atrás, las actrices María León y Carmina Barrios contaban más detalles de cómo era su relación en los platós y su trabajo. Por su parte, Carmina Barrios confesaba que ella se lo pasaba estupendamente y María León aprovechaba para destacar la buena relación que tenía su madre con todo el equipo de grabación de sus proyectos, en este caso, en ‘Allí Abajo’.

‘Allí abajo’ se estrenaba en 2015 y Carmina interpretaba el papel de ‘Luci’, en este plató coincidió con su hija María León y otros actores conocidos como Mariano Peña. Esta serie tuvo hasta cinco temporadas y en sus inicios tuvo buena acogida por la audiencia, fue una oportunidad para que madre e hija se conocieran más y colaborarán profesionalmente.

También, fue una gran oportunidad para conocer más detalles sobre cómo era la relación personal entra ambas. En una entrevista en El Hormiguero donde acudieron ambas para promocionar la segunda temporada de ‘Allí abajo’, pudimos saber más sobre su dinámica en familia. Barrios aseguró que María era la hija con la que más conflictos tenía. «Es una guerrillera buena» explicaba Barrios sobre su hija María según recogía el medio El Comercio, pero aun con ello, parece que comparten una buena relación y complicidad fuera y dentro de la pantalla.

León, por su parte, confesó que tras una discusión con su madre «me metió la cabeza en el váter y tiró de la cadena. Me fui al colegio con la cabeza mojada», unas declaraciones que en su momento sorprendieron en la audiencia. Parece que su relación no ha sido la más sencilla y que chocaba más con María León que con sus otros hijos, Alejando y Paco León, este último siempre también conocido en la pequeña y la gran pantalla.

En esta familia comparten mucho más que sangre y es que varios tienen la misma profesión. Así como Carmina Barrios, María León y Paco León también son conocidos como actores en el país. Paco León llegó a la fama después de interpretar a Luisma en la mítica serie Aída, desde entonces, no ha parado de trabajar tanto como actor, como director de varios proyectos.

Parece que aún tienen mucha guerra que dar tanto fuera como dentro de los platós de televisión y cuentan con muchos fans que siguen el recorrido de todos los actores de la familia. Si tendrán nuevos proyectos en mano para los próximos años aún está por saber, por el momento, hemos podido ver a Carmina en varias apariciones en películas de Paco León y en programas como MasterChef.