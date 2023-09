El cambio más drástico del actor querido por todos. Imposible reconocerle

Todo el mundo sabe que la industria de Hollywood ni olvida ni perdona. No hay nada que quede en el olvido, por eso Elijah Wood nunca podrá desprenderse de su papel en ‘El Señor de los Anillos’. Es el protagonista de una de las sagas más icónicas de la historia del cine y eso tiene un precio. Los espectadores le relacionan con Frodo Bolsón, a pesar de que su dilatada trayectoria profesional ha dado para mucho. Recientemente se ha convertido en noticia por su gran cambio. ¡Está irreconocible!

La trilogía de ‘El Señor de los Anillos’, dirigida por el famoso Peter Jackson, marcó un antes y un después en la vida de Elijah Wood. Consciente de que no iba a liderar otro proyecto de las mismas características, estuvo un tiempo en un segundo plano, a pesar de que nunca ha dejado su trabajo. Ya no tiene la misma repercusión que antes, por eso los espectadores han notado tanto su evolución.

El impactante cambio de Elijah Wood

Elijah, antes de participar en ‘El Señor de los Anillos’, disfrutaba de muy buena fama en su profesión, por eso le contrataron. La popular trilogía catapultó su carrera a lo más alto y lo cierto es su que supo aprovechar el tirón, pero empezó a moverse en un plano secundario. Formó su propia productora, llamada SpectreVision, y lanzó películas tan destacadas como ‘Color Out of Space’ o ‘Mandy’ protagonizadas por Nicolas Cage. También ha continuado ejerciendo de actor, aunque ha optado por ocupar papeles secundarios, que no menos importantes.

Sus fans están de celebración, pues aparecerá en ‘The Toxic Avenger’, uno de los proyectos más deseados y esperados de los últimos años. El remake estará dirigido por Macon Blair, quien ha pensado en un actor muy importante para que sea el protagonista: Peter Dinklage. Sin embargo, la participación de Elijah Wood cada vez tiene más repercusión, a pesar de que su personaje no forma parte de la trama principal.

El nuevo reto profesional de Elijah

‘The Toxic Avenger’ marcará un antes y un después en la carrera de Elijah Wood. El responsable ha dado una entrevista en ‘Entertainment Weekly’ y ha explicado qué pretende conseguir con él. “El aspecto se originó a través de conversaciones que tuve con nuestros diseñadores y con el propio Elijah”, empieza diciendo. “Quería que se sintiera como una actuación al estilo de Peter Sellers, una de esas en las que él se volvía casi invisible. La idea es que olvides que es Elijah, que conoces de ‘El Señor de los Anillos’ o cualquier otra cosa”.

Una transformación personal y física

Las redes están revolucionadas tras la última aparición del protagonista de ‘El Señor de los Anillos’. No solamente ha cambiado su forma de pensar, sus valores o sus intereses. También ha evolucionado mucho físicamente. En la actualidad tiene 42 años y siempre ha demostrado que para él lo importante es el talento, no la fama. Por eso ha estado tanto tiempo ocupando una posición discreta, hasta ahora que ha regresado de la mano de Macon Blair.