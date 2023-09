Un video donde un hombre americano rechaza tajantemente vinos de origen francés e italiano y luego pide vino español se ha vuelto viral en redes sociales donde acumula más de 1 millón de visualizaciones. La grabación, que parece un montaje, muestra como un camarero se acerca para ofrecerle al cliente una botella de vino. Sin embargo este lo coge y lo lanza contra el suelo para luego pedirle al trabajador un vino español y después gritar «¡viva España!».

La situación, que ha causado furor entre los distintos internautas españoles en redes sociales, se desarrolla en un restaurante y el cliente en vez de rechazar respetuosamente los vinos que no le gustan los lanza contra el suelo. «Aquí tenemos un hermoso vino de Italia, es un Chianti. Y aquí tenemos un Bordeaux de Francia es un Cabernet Sauvignon Merlot», dice el camarero mostrando las botellas. «Ah, el vino francés. Este es bueno ¿no?», pregunta el cliente. «Bastante bueno», responde el trabajador a la vez que el hombre americano lanza las botellas contra el suelo. «¿Me puedes traer un vino español, por favor?», pregunta después mientras el camarero acude a la bodega pisando vino y cristales de los recipientes rotos.

Después de este espectáculo le llevan una botella de vino de Rioja y otra del Penedés. «Tomaré los dos, muchas gracias», dice para después exclamar «¡Viva España!».

Pero ¿quién es este hombre que parece amar tanto a España? se trata del influencer Larry Shy, un estadounidense procedente del estado de Michigan que en la biografía de su perfil se define de la siguiente forma: «american who loves Spain» (americano que ama a España). En sus redes sociales Shy hace gala de su querencia hacia nuestro país publicando videos donde visita lugares representativos y degustando distintos platos tradicionales.

«Bilbao es una ciudad preciosa. La gente es fantástica y la comida también. La arquitectura es increíble aquí. Vaya que hermoso lugar», dice en uno de sus posts.

Bilbao is a beautiful city. The people are fantastic and the food also. The architecture is incredible here. Wow what a beautiful place. pic.twitter.com/VUObf5s5UY

«Lo que para algunos es simple, para mí es importante. Nunca daré por sentada ninguna parte de España», afirma en otra publicación.

What’s simple to some, is major for me. I never will take any part of Spain for granted. ❤️🇪🇸 pic.twitter.com/dhY6eSVT1h

— Larry Shy (@LarryShyGuy) September 21, 2023