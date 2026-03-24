Así es el pueblo en la sierra de Madrid donde vive Carmen Maura: calles empedradas y a una hora del centro

A menos de una hora del bullicio de Madrid, el paisaje comienza a transformarse de forma gradual. Las carreteras se estrechan, el ritmo del tráfico disminuye y el horizonte se abre hacia montes cubiertos de vegetación. En ese escenario de naturaleza y calma se encuentra el municipio elegido por la actriz Carmen Maura para establecer su residencia: Miraflores de la Sierra, una localidad que combina tradición serrana con calidad de vida.

Este enclave, situado en el entorno natural de la sierra madrileña, se ha convertido en un refugio para quienes buscan un estilo de vida más pausado sin renunciar a la cercanía de la capital. En el caso de la intérprete, reconocida por su extensa trayectoria en el cine y el teatro, el municipio ofrece el equilibrio entre privacidad, naturaleza y accesibilidad.

Un pueblo con encanto

Miraflores de la Sierra cuenta con una población aproximada de 6.000 habitantes y conserva un marcado carácter serrano. Aunque no es un pueblo detenido en el tiempo, mantiene una escala humana que lo diferencia claramente de las grandes áreas urbanas que rodean Madrid.

El casco urbano está formado por calles empedradas, construcciones de piedra y balcones de madera que dialogan con el paisaje natural. Las plazas tranquilas y los pequeños comercios configuran un entorno en el que la vida cotidiana se desarrolla a un ritmo distinto al de la capital.

Este conjunto arquitectónico ha contribuido a que muchos consideren la localidad uno de los enclaves más atractivos de la región. La estética tradicional convive con servicios suficientes para el día a día, lo que permite mantener una vida cómoda sin perder el carácter rural que define al municipio.

La preciosa Sierra de Guadarrama

La localidad se sitúa en la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama, un espacio natural que se extiende entre Madrid y Segovia y que constituye uno de los paisajes más emblemáticos del centro de la península. En este entorno, el contacto con la naturaleza forma parte del día a día de los vecinos.

Las vistas abiertas hacia las montañas y la proximidad a rutas de senderismo convierten la zona en un punto de encuentro habitual para excursionistas y amantes del aire libre. Caminos que atraviesan valles y bosques permiten recorrer el territorio y descubrir paisajes que cambian con cada estación.

Entre los itinerarios más conocidos se encuentra el acceso al Puerto de la Morcuera, un paso de montaña que conecta distintos municipios serranos y ofrece panorámicas amplias de la sierra. Estos recorridos refuerzan la sensación de retiro natural que caracteriza a la localidad.

Esta combinación de naturaleza y tranquilidad ha atraído durante décadas a madrileños que buscan una segunda residencia o un lugar donde instalarse de forma permanente. El municipio ha seducido también a artistas y profesionales que valoran la tranquilidad sin renunciar a la proximidad con la capital.

¿Cómo es la casa de Carmen Maura?

En este entorno se encuentra la vivienda de Carmen Maura, una casa que responde al patrón arquitectónico característico de la zona. La construcción apuesta por materiales naturales y una estética que se integra con el paisaje serrano.

La fachada de piedra, los techos altos y las vigas de madera vistas son algunos de los elementos que definen la vivienda. Este tipo de arquitectura no solo responde a una tradición constructiva, sino que también aporta calidez y una sensación de refugio muy vinculada al estilo de vida en la montaña.

La amplitud de los espacios interiores es otro de los rasgos destacados de la casa. La utilización de madera en techos y vigas refuerza el carácter acogedor de la vivienda, mientras que los materiales naturales mantienen la coherencia con el entorno que la rodea.

Mucha luz y una decoración perfecta

Uno de los lugares más destacados de la vivienda es el salón principal. Se trata de una estancia amplia y luminosa, con grandes ventanales que permiten contemplar el paisaje montañoso que rodea el municipio.

La decoración combina piezas modernas con otras de carácter más clásico, una mezcla que aporta personalidad al conjunto. El mobiliario, cómodo y funcional, está pensado para crear un ambiente acogedor y relajado, acorde con el ritmo pausado que caracteriza la vida en la sierra.

La cocina mantiene una estética similar, con predominio de la madera natural y una distribución práctica que facilita el uso cotidiano del espacio. Las zonas de almacenamiento amplias y la entrada de luz natural contribuyen a crear un ambiente pensado para estancias prolongadas y para la vida familiar.

Según explicó la propia actriz en declaraciones recogidas por el medio especializado Vanitatis, la casa está concebida como un lugar donde pasar largas temporadas lejos del ritmo acelerado de la ciudad. El exterior de la propiedad es otro de sus principales atractivos. El jardín, rodeado de vegetación autóctona, refuerza la sensación de privacidad y conexión con la naturaleza que define la vivienda.

Las vistas abiertas hacia la sierra completan el conjunto y convierten la propiedad en un auténtico refugio natural. En un momento en el que muchas figuras públicas buscan espacios alejados de la exposición constante de la vida urbana, la elección de Carmen Maura refleja una tendencia cada vez más extendida.