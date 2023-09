Así fue el rescate de un hombre que se quedó atrapado en su coche durante una inundación en Atlanta

Un video de un rescate en mitad de una inundación se ha vuelto viral en redes sociales donde ha acumulado más de 20 mil visualizaciones en apenas cuatro horas. En él se ve como un hombre está atrapado en el interior de su vehículo que se encuentra completamente hundido en una riada. De pronto un agente de policía aparece y rompe la ventanilla del coche con una porra para sacar al conductor antes de que el automóvil se hunda completamente. El hombre sale a duras penas entre los cristales de la venta rota y por fin es rescatado.

El suceso, que ocurrió en la ciudad estadounidense de Atlanta, se produjo por las intensas lluvias que sufrió la urbe durante el pasado jueves. Como consecuencia de ello vehículos de la zona quedaron sumergidos y los medios locales aseguraron que cayeron poco más de cinco centímetros de precipitación en menos de dos horas.

Por su parte el departamento de policía de Atlanta publicó en sus redes sociales que el pasado 14 de septiembre la ciudad experimentó fuertes lluvias e inundaciones importantes. Además relataron el incidente del hombre atrapado en su coche. «Un oficial de la APD y un capitán de la AFRD salvaron a un hombre de un automóvil que estaba parcialmente sumergido en agua estancada. Estamos orgullosos de las acciones del capitán de la AFRD, Terrance Simon, y del oficial de la APD, Rayando Bryan. La formación es fundamental», escribieron.

9/14/23 Atlanta experienced major rainfall & significant flooding. An APD Officer & AFRD Captain saved a man from a car that was partially submerged in standing water. We’re proud of the actions of AFRD Captain Terrance Simon & APD Officer Rayando Bryan. Training is critical. pic.twitter.com/kI0fc6Eu0u

Asimismo, el perfil en redes sociales del ayuntamiento de Atlanta publicó un mensaje de agradecimiento a todos los funcionarios que ayudaron en los incidentes. «Agradecemos a nuestros socorristas, funcionarios de seguridad pública, al departamento de obras públicas y al departamento hidrográfico por sus acciones rápidas y eficientes ayer para abordar los incidentes de inundaciones repentinas en nuestra área».

We thank our first responders, public safety officials, @ATLPublicWorks and @ATLWatershed for their swift and efficient actions yesterday to address flash flooding incidents in our area.

🔗: https://t.co/tHdGCkxEc1 pic.twitter.com/8jrf72BNJt

— City of Atlanta, GA (@CityofAtlanta) September 15, 2023