Así es Fernando Gil, el actor de La que se avecina que asiste de invitado a ‘Pasapalabra’ hoy

Fernando Gil es uno de los invitados de Pasalabra, este actor conocido se ha convertido en uno de los que nos demuestra sus habilidades con las palabras. Quizás conozcamos a Gil de alguna de sus películas o nos suene esa cara que ha protagonizado más de un éxito. A partir de ahora lo vamos a ver estas tardes en Pasapalabra un concurso que nos ayuda a conocerlos un poco más. Midiéndose a otros famosos, ayudando o quizás no, a unos concursantes que deben superar un reto cada tarde hasta llegar a un rosco final en el que las emociones están a flor de piel.

Fernando Gil, así es este este actor

Nacido en 1975 es hijo de dos emprendedores que se trasladaron a Madrid para abrir un negocio. Desde los 6 años destacó con sus actuaciones, aunque no fue hasta finales de los 90 cuando llega su gran oportunidad. Nada más y nada menos que Juan Antonio Bardem le eligió para ‘Resultado final’.

Su cara nos sonará por haber participado en las mejores series españolas, después de haber pasado varios años haciendo funciones por todo el mundo. Desde ‘Hospital Central’ hasta ‘La que se avecina’, del drama al humor, Gil es capaz de cualquier cosa, demostrando que es un actor de pura cepa.

Ha cruzado el charco en una actuación que ha despertado el interés de grandes cazatalentos. Participó en Enrique VIII una obra que le hizo ser conocido en Estados Unidos destapando las cualidades de este español al exigente mercado norteamericano en el que ha sido de los pocos en destacar.

Lo hemos visto recientemente en el cine, protagonizando la película ‘Padre no hay más que uno’ o en Netflix en series como ‘Machos Alfa’ o en un episodio de ‘Bosé’. Fernando Gil no se detiene, no deja de trabajar y nos demuestra en todo momento que es un pedazo actor, sorprendiendo en cada uno de sus nuevos papeles.

En esta ocasión lo vamos a ver en un papel para el que no puede prepararse, acompañando a los concursantes de Pasapalabra, demostrando sus habilidades con la lengua española. Es uno de los invitados a este popular concurso, seguro que nos dará buenos momentos y nos permitirá conocer un poco más a este actor. Toda una cara conocida del cine y la televisión en nuestro país y en medio mundo.