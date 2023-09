Famosos Así es Daniel Illescas, el modelo y concursante de Masterchef Celebrity que empezó trabajando en un supermercado

Daniel Illescas es uno de los nuevos concursantes de Masterchef Celebrity, un modelo que empezó trabajando en un supermercado. Desde muy joven Daniel quería triunfar en lo suyo por lo que no dudó en empezar a trabajar con solo 16 años. Fue un joven que se dedicó a lo que más le gustaba y lo hizo aprovechando al máximo los recursos con los que contaba. Han pasado años y Daniel se ha hecho famoso por sus proezas. Quizás en este concurso vamos a conocerle un poco mejor mostrando una parte oculta de sí mismo.

La carrera de este joven no es muy distinta de la de otros en su misma situación, no es fácil triunfar en lo suyo, por lo que antes de poder ganarse la vida en las pasarelas, no dudó en sobrevivir trabajando en un supermercado. Un trabajo que nada tiene de malo, sino al contrario, hizo que el joven Illescas supera cómo ganarse el pan a una temprana edad.

Abrió un canal en Fotoblog con el que empezó a publicar sus fotos, dejando muy claro que había nacido para ser un profesional del modelaje y de la aventura. Pese a ser un joven logró darlo todo y captar la atención de una industria de la moda que se rindió a sus pies. Be part of it es su primer libro en el que cuenta sus dificultades para hacerse un nombre en el mundo de la moda.

Las redes sociales le permitieron ganarse la vida como aventurero y creador de contenido. Ha podido viajar a lugares increíbles mostrando al mundo de qué es capaz. Su cara como influencer y su capacidad para subirse a las pasarelas o ser imagen de diversas marcas ha sido lo que le ha valido ser mundialmente conocido.

Katia Gutiérrez-Colomer es la novia de Illescas y es con la que comparte publicaciones y pasión por la aventura, aparte de belleza. Pero no es la única mujer en su vida. Carmen, su abuela, también ocupa un papel principal en la vida de este modelo. Sus padres se separaron y Daniel tuvo que estar al cuidado de su abuela mientras su madre trabajaba. Siempre ha sido consciente de lo afortunado que ha sido al poder estar junto a su familia, especialmente con la iaia Carmen, uno de sus puntales principales. Seguro que le habrá enseñado más de una receta o truco de cocina que podremos ver en esta edición de Masterchef Celebrity