La próxima temporada televisiva empieza fuerte para todas las cadenas. Mientras Telecinco regresa con la apuesta de Ana Rosa Quintana por las tardes, TVE vuelve con MasterChef Celebrity. Una octava edición que contará con rostros muy conocidos de la pequeña y gran pantalla, como Blanca Romero o Eduardo Casanova, y otros más conocidos en la red, como Daniel Illescas. El joven influencer dará el salto a la corporación pública para ponerse al frente de los fogones y demostrar su talento culinario y, aunque acumula más de un millón de seguidores en Instagram, este será su primer debut en la televisión como protagonista de un talent show.

¿Quién es?

Daniel Illescas es uno de los influencers más conocidos de nuestro país. Si bien es cierto que ya contaba con un gran séquito de seguidores antes de conocer a Laura Matamoros, tras su breve historia de amor le aumentaron notablemente. En su perfil suele compartir sus viajes de ensueño, su relación con su nueva ilusión, Katia Gutiérrez-Colomer, y la relación con su abuela, punto que le ha acercado a sus seguidores y a través del cual ha podido mostrar su lado más humano.

Mientras estuvo con la hija de Kiko Matamoros, Daniel formó parte del grupo de amigos de Dulceida, siendo uno de los rostros conocidos que asistían a todos sus eventos. Asimismo, también estrechó su relación con las hermanas Pombo, aunque en la actualidad el nombre más destacado en su lista de amistades es el de Lola Lolita.

Con tan solo 25 años triunfó en la red, aunque su trayectoria profesional comenzó mucho antes de la mano del modelaje, concretamente a los 16 años, gracias a su Fotolog. Pero el camino hasta llegar donde está no ha sido fácil, y ha tenido que probar numerosos trabajos antes de poder vivir como ‘creador de contenido’. Tal y como informaba Vanitatis, trabajó en un supermercado de un camping y en una tienda de ropa, hasta que conoció el universo 2.0 y triunfó en él. Gracias a su fama en la red, ha podido escribir su propio libro, Be part of it, en el que relata algunos de los detalles más íntimos y desconocidos de su vida. Un claro ejemplo es el divorcio de sus padres, el cual le hizo escoger irse a vivir con su abuela y comenzar una nueva vida que tampoco ha dudado en compartir en Instagram.

La iaia Carmen, su máximo apoyo

Desde que comenzase en las redes sociales, Daniel Illescas no ha dudado en compartir el vínculo tan especial que le une a su abuela. «Vivir el divorcio de tus padres, sobre todo cuando no se llevan bien, siempre es traumático para un adolescente: de repente la familia, ese lugar en el que siempre te has sentido protegido, se desmorona. Y todo tu mundo parece venirse abajo», desveló en su libro. Entonces, su madre se fue a vivir a una localidad de Castellón y su padre a un pueblo de Barcelona, optando él por mudarse junto a su abuela a la ciudad condal, en concreto al barrio de Poblenou.

Desde ese momento, Illescas ha luchado por cumplir cada uno de los sueños de su abuela, como ir a la Feria de Abril vestida de flamenca. Ahora, con su participación en MasterChef Celebrity, ¿abrirá su corazón por completo para darse -aún más- a conocer?