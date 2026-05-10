Se aproxima a toda velocidad una borrasca fría que llenará estas zonas de España de lluvias y tormentas hasta el miércoles

Una borrasca fría que llenará estas zonas de España de lluvias y tormentas hasta el miércoles se aproxima a toda velocidad una borrasca fría. Será mejor que no tengamos en mente estas temperaturas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en breve, con una mirada puesta a unos cambios que pueden ser significativos. Estaremos a merced de una situación que puede acabar complicándose por momentos. En estos días en los que realmente cada detalle que, sin duda alguna, puede acabar siendo esenciales.

Es hora de saber qué puede pasar en breve, con una borrasca fría que llenará algunas zonas de España, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y lo hace de una manera sorprendente. Este tiempo que tenemos por delante, acabará siendo de lo más extraño, con algunas novedades esenciales que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Por lo que tocará estar pendientes de esta situación que puede ser clave y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

A toda velocidad se aproxima una borrasca fría

Una borrasca fría que se aproxima a toda velocidad, con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. En estos días en los que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más.

Una situación del todo inesperada que acabará marcando unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Tocará saber qué es lo que nos puede pasar en unos días en los que el tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas de unas jornadas que puede acabar siendo un eje central de los cambios a los que nos enfrentamos.

Estas son las zonas de España más afectadas

Este mes de mayo en el que parecerá que el tiempo se acabará convirtiendo en un elemento que puede acabará siendo lo que nos marcará de cerca en unas jornadas en las que volveremos al tiempo que teníamos antes. Un cambio de tendencia que acabará siendo el que nos afectará de lleno. Esta semana parece que tocará sacar el abrigo en unos días en los que realmente cada pequeño gesto que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de Meteored: «La llegada de una borrasca fría prolongará la inestabilidad de manera generalizada hasta el miércoles en España, con lluvias extendidas por todo el país y acumulados que superarán los 100 l/m2. La inestabilidad no remite sobre España, y como comentamos en Meteored las condiciones atmosféricas continúan muy dinámicas. Durante la jornada de ayer las tormentas intensas que crecieron al paso de una vaguada produjeron incidencias en diversas zonas de la Comunidad Valencia e incluso mangas marinas y acumulados superiores a los 150 l/m2 en cuatro horas en Los Alcázares, en la Región de Murcia. En la jornada de hoy, seguirán las precipitaciones acotadas a la mitad norte peninsulares, donde serán fuertes e irán acompañadas de tormentas con fenómenos adversos tales como granizo o fuertes rachas de viento».

Siguiendo con la misma explicación: «Esta configuración se extenderá hasta el miércoles, dejando 5 días consecutivos de inestabilidad. Mañana sábado será el día más adverso del episodio. Las precipitaciones se extenderán por buena parte del territorio, incidiendo con más fuerza en la mitad sur durante las primeras horas del sábado, especialmente entre Andalucía occidental, Extremadura y el sureste peninsular. Este escenario dejará chubascos que descargarán con intensidad, sobre todo en el entorno del Sistema Central. En el norte de Cáceres ya se ha emitido el aviso amarillo por precipitaciones que podrán acumular más de 15 l/m² en una hora, en un contexto de lluvias persistentes desde primeras horas de la mañana».

Las lluvias serán realmente considerables: «El domingo continuará dominado por los chubascos tormentosos, especialmente durante la tarde, cuando volverán a crecer núcleos convectivos en amplias zonas del interior peninsular. Las precipitaciones afectarán a buena parte de la mitad oeste, el entorno del Sistema Central, la meseta norte y áreas del nordeste, con acumulados localmente moderados y tormentas de distribución irregular».

El tiempo puede dar un giro radical en unos días en los que realmente tocará estar preparados para afrontar este cambio de tendencia que nos llevará a lo peor de una primavera que podría acabar siendo una antesala de algo más. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente la primavera puede acabar siendo la que nos marcará de cerca en estos días de cambios que tenemos por delante y que acabará siendo protagonista. Se esperan lluvias, tormentas intensas y un descenso de las temperaturas considerable.