Anabel Pantoja estalla y todos se quedan a cuadros: «Borracha, pesada»

Anabel Pantoja atraviesa un momento delicado, no solo por la presión mediática a la que ha sido sometida en las últimas semanas, también por los ataques que recibe a diario en redes sociales. La influencer y sobrina de Isabel Pantoja ha decidido poner fin a su silencio y enfrentarse públicamente a los insultos y críticas que no dejan de llegarle. La gota que colmó el vaso ha sido el constante hostigamiento de una usuaria que, sin razón aparente, la agrede verbalmente con insultos como «borracha», «pesada» o «cuentista». Cansada de ser el blanco de estas agresiones, Anabel ha expuesto la situación ante sus seguidores, evidenciando el acoso digital que sufre. Todo el mundo se ha quedado sin palabras al descubrir la situación al completo.

2025 no está siendo fácil para la colaboradora. A principios de enero, su hija Alma tuvo que ser ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, un evento que generó una rápida respuesta por parte del centro, activando el protocolo de protección infantil. Esto desembocó en una investigación judicial que puso a Anabel y a su pareja, David Rodríguez, bajo el foco. El asunto es muy complejo y la prima de Kiko Rivera ha intentado mantenerse al margen, pero no ha tenido más remedio que dar un paso adelante para mostrar sus sentimientos.

Los insultos que está recibiendo

La sobreexposición en los medios ha traído consigo una oleada de críticas y comentarios negativos, una situación a la que Anabel ya está acostumbrada, pero que esta vez ha alcanzado un punto insoportable. Una de sus seguidoras, que lleva tiempo dedicándose a enviarle mensajes despectivos, se ha convertido en el rostro de un problema mucho mayor: el acoso en redes sociales. La influencer, cansada de este hostigamiento, ha decidido exponer públicamente los insultos que ha recibido, denunciando la impunidad con la que muchas personas atacan a figuras públicas desde el anonimato.

Anabel no entiende el sentimiento que el público tiene hacia ella. Hay mensajes en los que la llaman «borracha» y «friki», entre otros insultos, han sido el detonante para que decidiera poner en evidencia la crueldad de algunos usuarios de Instagram y otras plataformas.

La decisión que ha tomado Anabel Pantoja

A pesar de los rumores y especulaciones, la creadora de contenido ha defendido su papel como madre asegurando que tanto ella como su pareja han hecho todo lo posible por proteger y cuidar a su hija. Sin embargo, la presión mediática no ha hecho más que agravar su situación emocional. Las constantes filtraciones de información y el escrutinio público han convertido su día a día en una auténtica pesadilla.

En medio de este torbellino de emociones, Anabel ha tenido que tomar otra decisión importante: abandonar su vivienda en Madrid. Con la ayuda de su madre y su amigo Juanqui, la influencer ha llevado a cabo la mudanza de su piso en la capital. Desde primera hora de la mañana, un equipo de transporte ha trabajado en trasladar sus pertenencias, dividiéndolas entre Sevilla y Arguineguín, lugar donde actualmente reside junto a su familia.

A través de sus redes sociales, ha compartido con sus seguidores este proceso, dejando claro que no se trata de un adiós definitivo, sino de un «hasta luego». Madrid ha sido testigo de algunos de los momentos más intensos de su vida, y aunque ahora su hogar se encuentra en Canarias, no descarta regresar en el futuro.

«No me gustó vivir en Madrid pero le he cogido mucho cariño. Este piso ha sido mi refugio y mi hogar. Pero tocaba recoger recuerdos y volver», escribe en Instagram sobre el paso que ha dado.

Anabel Pantoja ha dejado Madrid

Tras semanas de incertidumbre, Anabel y su pareja han podido retomar la normalidad junto a su hija en Arguineguín. Después del susto por la hospitalización de Alma, la familia ha encontrado en su hogar un refugio donde disfrutar de la tranquilidad que tanto necesitaban. Han aprovechado estos días para viajar a Córdoba y Sevilla, permitiendo que sus seres queridos conozcan por fin a la pequeña.

Mientras cierra esta etapa en Madrid, la empresaria se muestra optimista sobre lo que está por venir. Su madre, Merchi, también ha querido enviarle un mensaje de ánimo, recordándole que lo mejor aún está por llegar. «Es el primer día en cuatro meses que me separo 48/24 horas de mi niña. Voy de Córdoba a Madrid. Voy a realizar la mudanza, dejo el piso de la capital porque no estoy casi yendo. Hacía seis meses que no pisaba Madrid», ha comentado al respecto.

Anabel Pantoja sigue demostrando que, pese a las adversidades, no está dispuesta a dejarse vencer por las críticas ni por la presión. Con el respaldo de su familia y amigos, afronta esta nueva fase con la esperanza de encontrar la estabilidad que tanto ansía.