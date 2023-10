El amigo más especial que ha aparecido con Amaia Montero en su reaparición pública

La situación de Amaia Montero se complicó a finales de 2022. Los problemas de la cantante crecieron a pasos agigantados y decidió pedir ayuda. Siempre ha sido muy reservada, pero en un momento dado comenzó ha compartir lo que estaba pasando en sus redes sociales y en seguida recibió el amor de sus seguidores. Amaia lleva un tiempo fuera del mercado musical, pero todo hace pensar que su regreso está más cerca que nunca. Ha estado ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra, centrada en su proceso de recuperación. Afortunadamente todo ha salido bien, por eso sus fans están tan emocionados.

Amaia Montero ha reaparecido con su amigo más especial, dejando claro que sus fantasmas del pasado cada vez están más lejos. Se rumorea que durante estos meses ha estado trabajando en un nuevo proyecto y que pronto podremos volver a verla. Eso sí, todavía no se baraja ninguna fecha exacta porque en las últimas semanas ha tenido algunas complicaciones. Ha estado en la UCI a causa de una complicación derivada de una operación en la mano.

La reaparición de Amaia Montero

Después de salir de la UCI, Amaia Montero se refugió en su familia. Sus seres queridos han estado cerca de ella y lo cierto es que apoyos no le faltan. El último famoso en dar un paso adelante ha sido su compañero Xabi, con quien trabajó durante su experiencia en la famosa banda La Oreja de Van Gogh. La cantante se convirtió en una estrella gracias a este proyecto, pero hubo determinados sucesos que le dejaron un mal sabor de boca y decidió emprender una carrera en solitario. El lado bueno es que siempre ha contado con el respaldo de su amigo Xabi.

Los artistas han publicado una foto en sus redes sociales que han acompañado con una canción del mítico grupo: ‘La Playa’. Este tema llegó a lo más alto en 2007 y desde entonces es un icono para muchos. Los seguidores de Amaia Montero están deseando que se recupere del todo. Va por buen camino, pero Gonzalo Miró, que es otro de sus grandes aliados, admite que no puede precipitarse porque todavía debe solucionar unos asuntos antes de subirse encima de los escenarios.

Amaia recibió muchas críticas

A pesar de ser una de las cantantes más queridas de España, Amaia Montero también tuvo que luchar contra mucha gente que puso en duda su talento. Ella misma asumió que durante uno de sus conciertos no ofreció su mejor versión. El problema es que sus detractores aprovecharon este fallo para lanzar comentarios que lamentablemente surtieron efecto. Montero publicó un mensaje que hizo saltar las alarmas y a partir de ese momento el público comenzó a empatizar. «Si la esperanza es lo último que se muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?», escribió exactamente.

La gran suerte de la cantante

Ha atravesado una época realmente delicada, de hecho su proceso de recuperación todavía no ha concluido, pero afortunadamente lo ha vivido muy bien acompañada y ha podido apoyarse en su entorno. Gonzalo Miró ha jugado un papel fundamental durante esta etapa. El deportista mantuvo una relación sentimental con ella y después se convirtieron en grandes amigos. Por eso es una fuente muy fiable a la que acudir para obtener información. Gonzalo ha atendido a los medios con una gran amabilidad para intentar ayudar a la intérprete.