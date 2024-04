Alerta de la AEMET sobre el preocupante fenómeno que sigue en España: estas son las ciudades afectadas

La AEMET ha lanzado una alerta, un preocupante fenómeno sigue en España y puede traer consecuencias inesperadas para estas ciudades. Nos enfrentamos a un cambio de tiempo que se va matizando a medida que llegamos al fin de semana.

Las temperaturas aumentan como consecuencia de la llegada de una masa de aire cálido que también traerá esa temida calima que empeora de forma sustancial la calidad del aire y trae consecuencias inesperadas para la salud de las personas. Estas serán las ciudades más afectadas por este fenómeno, según la AEMET.

España se enfrenta a este preocupante fenómeno, según la AEMET

Una semana más miramos a un cielo que parece que no se muestra cómo debería. No es efecto de la contaminación, sino de una calima que no es más que un aire africano que llega con partículas en suspensión. Una especie de arena que hace que nos cueste un poco más respirar.

Tenemos que prepararnos para lo peor en unos días en los que las altas temperaturas se unirán a un fenómeno que dejará a medio país en shock y lo hará de tal forma que todo puede cambiar en cualquier momento. Pasaremos de los restos de una potente borrasca a un ascenso de las temperaturas que puede ser notable.

En algunas partes del país se notará más o menos, esta primavera 2024 que parece que apunta maneras. Son tiempos complicados en los que parece que la situación se mueve y nos golpea de lleno. Esta montaña rusa de actividad a la que nos enfrentamos puede llegar a ser un problema para muchos.

Por lo que será mejor que estemos listos para afrontar un cambio que podría llegar a ser el que marque una diferencia importante en estos días que estamos viendo llegar una situación imposible de tratar. Es hora de que prepararemos la manga corta y salgamos a la calle lo menos posible si vivimos en determinadas ciudades. La calidad del aire es un factor que debemos tener en cuenta para mantenernos en forma, especialmente cuando estamos ante un cambio de ciclo que puede llegar a ser el que nos afecte de lleno. Ha llegado el momento de ver un poco más allá y de exponer a lo que nos enfrentamos.

Esta es la previsión de los expertos del canal de El Tiempo para las próximas horas en las que no habrá dudas de lo que nos espera.

Estas son las ciudades más afectadas por esta previsión

Este aire, que estará más pesado que en días anteriores, se situará especialmente en las islas Canarias, donde sí se puede ver que sus principales ciudades se verán afectadas por él. Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para lo que está por llegar.

Tal y como nos indican con esta previsión: “anormalmente altas en Canarias que no vendrá solo: la calima acompañará al calor en esta ocasión. Esperamos la intrusión de una masa de aire muy cálida y seca, de origen africana en las islas.

Las temperaturas alcanzarán los 30ºC de forma casi generalizada y en algunas zonas podrían alcanzar los 32ºC o incluso los 34ºC.” A partir de este mismo día la situación puede ser insostenible: “A partir del miércoles las Islas Canarias se verán «engullidas» por una masa de aire sahariana, que tendrá dos características principales, será muy cálida y muy seca. De esta manera, se producirá un aumento de las temperaturas y con el calor, llegará una importante cantidad de calima. A partir del miércoles, la concentración de partículas comenzará a ser notable en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que se va extendiendo al resto del archipiélago. A últimas horas del día, la calima habrá invadido todas las islas.”

Pero cuidado porque no solo las Canarias se enfrentan a una anomalía térmica, el resto del país también espera un notable ascenso de las temperaturas. Siguiendo a los mismos expertos, estaríamos ante la primera ‘ola de calor’ de la temporada ya en un mes de abril que apunta maneras.

Para estos próximos días se espera que: “La Península no quedará al margen de este episodio de calor, con un ascenso notable de las temperaturas que comenzará el miércoles. Este incremento hará que el termómetro alcance valores más típicos de un verano de junio, con máximas que superarán los 25 °C en gran parte del territorio y podrían rozar los 30 °C en varias ciudades.”

El motivo de estas temperaturas lo exponen estos expertos: “La situación atmosférica actual es propicia para este episodio de calor anómalo: por un lado, tendremos un anticiclón sobre la Península, una dorsal en altura y además, la masa de aire que tendremos a unos 1.500 metros de altura será anormalmente cálida. Los tres factores serán de récord para la época.”