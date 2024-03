Alejandra Rubio no levanta cabeza: el golpe más duro tras el ingreso de Terelu Campos

Alejandra Rubio no quería dedicarse a los medios de comunicación, de hecho empezó a estudiar Diseño de Moda e intentó tener una vida completamente al margen de la prensa. El problema es que es un rostro muy mediático. Todo el mundo sabe quién es y los reporteros seguían sus movimientos con un gran entusiasmo, así que la joven optó por dar un paso adelante y estrenar un canal en Mtmad, la plataforma digital de Mediaset. Fue su primer trabajo como influencer y después vinieron muchos otros. Telecinco la contrató para ejercer de colaboradora en los debates de ‘La isla de las tentaciones’ y de un momento a otro se convirtió en una gran estrella.

Alejandra Rubio ha aprendido mucho de su abuela, la veterana presentadora María Teresa Campos. Tanto es así que ha ejercido de portavoz de su familia después de la triste perdida de la matriarca. Alejandra conoce perfectamente dónde están los límites, pero no tiene tanta experiencia como su madre y todavía sigue cometiendo errores. Esa es la razón por la que Alessandro Lequio le ha atacado seriamente después de las últimas declaraciones que ha dado. La colaboradora ha empezado una relación con Carlo Costanzia, el protagonista de ‘Toy Boy’ que es hijo de Mar Flores.

Alejandra habló de la salud mental para intentar que los paparazzi le dieran un respiro y Alessandro Lequio considera que este atrevimiento es completamente innecesario. La hija de Terelu Campos se ha ganado un nuevo enemigo en Mediaset, enemigo que está muy pendiente de todas sus decisiones, así que debe ser cuidadosa y vigilar todos sus movimientos. Rubio está muy preocupada por su madre, quien ingresó en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz a causa de una neumonía.

Terelu Campos se recupera favorablemente

El pasado fin de semana sonaron todas las alarmas. Terelu Campos se ausentó de su puesto de trabajo en ‘D Corazón’, donde ejerce de tertuliana. La malagueña comenzó a encontrarse mal y no tuvo más remedio que pedir ayuda a su equipo médico, así que acudió al hospital universitario Fundación Jiménez Díaz y se quedó ingresada. Es este centro donde se trató cuando lo detectaron el tumor en el pecho. Fue en este mismo hospital donde falleció María Teresa Campos, de hecho Terelu ha contado en su revista de cabecera que han estado en la misma habitación.

Alejandra Rubio, una vez más, ha vuelto a tomar las riendas de la situación. Trabaja de colaboradora en ‘Así es la vida’ y en ‘Fiesta’, así que utiliza estos programas para dar explicaciones sobre su familia. Gracias a ella sabemos que la situación de Terelu está más que controlada. Lamentablemente no es la primera vez que se enfrenta a un problema de salud de estas características. Hace unos años, durante la Feria de Abril de Sevilla, también tuvo que ingresar en un hospital por el mismo motivo.

Mientras tanto, Alessandro Lequio ha ampliado su lista de enemigos y ahora no solo ataca a Alejandra, también ha cargado contra Carmen Borrego. Ha aprovechado su presencia en ‘Vamos a Ver’ para desvelar que piensa del concurso que está haciendo la hija de María Teresa Campos en ‘Supervivientes’. Concretamente ha dicho: «Como se dice coloquialmente, creo que a Carmen le falta mili. El desmayo no es a consecuencia de la fatiga ni del hambre, sino que se podría definir como caprichismo existencial».

Carmen Borrego tiene problemas en Honduras

Alejandra Rubio debe asumir una situación realmente compleja porque ahora no solo debe dar explicaciones sobre su madre, también tiene que encargarse de la defensa de Carmen Borrego. Esta última ha sido señalada por Alessandro Lequio, quien considera que está exagerando sus dolencias para regresar a España sin tener que pagar ninguna penalización. Carmen insiste en que ha llegado al límite y promete que no puede más, por eso se rumorea que en la próxima gala hará público su abandono.

«A mí me cae de maravilla, pero es como es. Creo que Carmen entró sabiendo perfectamente que es casi imposible que gane, entre otras cosas porque no está dispuesta a hacer sus cosas en una letrina y por eso su apuesta, creo yo, es una pronta expulsión y la guerra de los platós», a relatado Alessandro en el programa que presenta Joaquín Prat. «Carmen lo que quiere de verdad, y así lo pienso, es regresar cuanto antes y hasta no le importaría que fuese como motivo de repatriación médica, así tiene una justificación».

Como es normal en este tipo de concursos, Borrego está completamente al margen de lo que le ha pasado a Terelu Campos en España. La urbanización no le ha hecho ningún comentario al respecto para no perjudicarla. La familia de María Teresa Campos está atravesando una etapa complicada y es Alejandra la que ejerce de portavoz.