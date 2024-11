La AEMET y Jorge Rey alertan sobre esta semana: lo peor está a punto de llegar

Jorge Rey alerta sobre lo que está a punto de pasar esta semana, siguiendo un sistema diferente, llega a la misma conclusión que la AEMET. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y la manera en la que tendremos que afrontarlo. Son tiempos de cambios y de mirar un poco más allá de las fechas que tenemos en el calendario. Lo peor podría estar a la vuelta de la esquina en unos días en los que todo es posible.

Pasaremos de casi llevar manga corta a estar preparados para afrontar una situación que puede llegar a ser especialmente complicada. Vivimos tiempos en los que habrá llegado el momento de sacar la ropa de abrigo, a menos que no queramos empezar a prepararnos para una destacada situación que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. El frío es un elemento que nos guste o no, tocará esperarlo con los brazos abiertos después de una situación que puede ser fundamental en estas próximas jornadas. Habrá llegado el momento de poner en práctica determinados elementos que serán claves.

Lo peor está a punto de llegar

Desearíamos quizás vivir un otoño un poco más largo, ante el miedo a las tormentas y los cambios bruscos en el tiempo que nos esperan. Son días en los que quizás hasta ahora no hubiéramos pensado en lo que nos está esperando, la nueva estación está más cerca de lo que nos imaginamos.

La realidad nos invitará a sacar la chaqueta para hacer realidad una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marquen un antes y un después. Sin duda alguna, tocará ver qué nos está esperando en unos días en los que todo es posible. Tenemos por delante una situación que habrá que visualizar con otros ojos.

De tal manera que habrá llegado ese momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que tenemos por delante. Un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estas jornadas que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales.

Las cabañuelas de Jorge Rey y los mapas del tiempo siguen la misma dirección y lo hacen con una mirada puesta a una serie de situaciones que quizás no esperaríamos tan pronto. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos próximos días.

Jorge Rey y la AEMET lanzan esta alerta

Durante esta semana que tenemos por delante vamos a enfrentarnos a una serie de cambios que pueden ser recurrentes. Habrá llegado ese momento en el que tocará ver qué es lo que nos está esperando y la manera de afrontarlo de la mejor forma posible, con la mirada puesta a esos cambios que debemos poner en práctica.

La AEMET con sus mapas del tiempo coincide con las cabañuelas, a mediados de semana llega un destacado cambio. La previsión del tiempo no deja lugar a dudas: «Se prevé que Canarias siga bajo la influencia de una baja fría aislada que, si bien se espera tienda a ir rellenándose, aún dejará un tiempo inestable con abundante nubosidad y chubascos acompañados de tormenta en el archipiélago. Aunque con incertidumbre, éstos se esperan más intensos y abundantes en las islas occidentales, especialmente en vertientes oeste y sur, y, por el contrario, serán menos probables y de carácter ocasional en las islas orientales. Contrariamente en la Península y Baleares se espera un tiempo anticiclónico con abundante nubosidad baja matinal que por lo general tenderá a ir levantando para queda poco nuboso. Únicamente en el extremo norte se espera que tienda a más debido al acercamiento de un frente, con probabilidad de dejar precipitaciones en Galicia y área cantábrica al final, sin descartarlas de forma débil y dispersa a lo largo del día, y que podrán ser en forma de nieve en el Pirineo a una cota en torno a 2000 metros. Asimismo, existe posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional en el litoral nordeste de Cataluña, montañas del centro norte peninsular y zonas de Andalucía, con mayor probabilidad en el Estrecho».

Siguiendo con la misma previsión: «Probables nieblas matinales en zonas de Galicia, Cantábrico, alto y medio Ebro, ambas mesetas, depresiones del nordeste, litorales mediterráneos y Baleares. Posible calima débil al este de Canarias. Las temperaturas máximas aumentarán en el Ebro, Cataluña y litorales mediterráneos, descendiendo en ambas mesetas e interiores del este y con pocos cambios en el resto. Las mínimas tenderán a aumentar en la meseta Norte, entorno de la Ibérica y Baleares, sin grandes cambios en el resto. Heladas débiles en Pirineos. Soplarán vientos de componente oeste en la Península y Baleares con tendencia a arreciar a lo largo del día para llegar a fuerte con rachas muy fuertes en litorales cantábricos, sin descartarlo de forma local en los mediterráneos. En Canarias soplarán vientos de componente sur rolando a este, en general flojos».