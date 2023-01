La AEMET da marcha atrás y vuelve a alertar por un fenómeno extremo que se quedará mucho tiempo en España

La AMET vuelve a alertar de un fenómeno extremo que se quedará mucho tiempo en España, el frío se quedará durante más tiempo del que se esperaba provocando nieve en zonas atípicas. Estamos ante un invierno que parece imprevisible, hemos pasado del calor impropio de estas épocas del año a un frío extremo. La alerta que se había desactivado vuelve a ponerse en marcha ante una bajada de las temperaturas que puede ser histórica. Esto es lo va a pasar durante las próximas horas según la AEMET.

24/01 09:01 #AEMET #FMA nivel naranja por temp. min y/o costeros para hoy en Aragón y Cataluña . . Imagen en vigor a las 09:01 (tabla actualizada haciendo CLIC EN LA IMAGEN), o visite https://t.co/aIJV7DDYto https://t.co/nbxJutMU3M — AEMET (@AEMET_Esp) January 24, 2023

Un fenómeno extremo que hace tiempo que no vivíamos, la alerta por nieve en casi todo el país ha vuelto a activarse. La AEMET no ha dudado en poner de nuevo toda la atención en unas temperaturas que ya no son las propias de la estación del año, sino que están por debajo de lo que sería habitual en estos días.

Este lunes se han llegado a temperaturas extremas en algunas zonas del país, los 15 grados bajo cero de Cap de Baqueria (Lleida) y los -13 de Cerler (Huesca), han sido los picos más destacados. Desde este día que el país se congela, especialmente el centro y los Pirineos que están viviendo mañanas de hielo y nieve.

Tal como advierte la AEMET en sus redes sociales: “Nevadas en el entorno del Cantábrico, norte del sistema Ibérico y, con baja probabilidad, en los prelitorales de Cataluña. Intervalos de viento fuerte en el litoral noroeste de Galicia y Ampurdán. Heladas generalizadas en el interior peninsular, más intensas en zonas altas.”.

A esta predicción se le suman las temperaturas que pondrán en alerta con riesgo de nieve a gran parte del país, el color amarillo de la alerta se generaliza. El frío ha activado los protocolos de seguridad en las ciudades y especialmente con las personas vulnerables que no pueden hacer frente al gasto energético.

Teniendo en cuenta que gran parte de España estará bajo cero hoy y durante los próximos días, toda precaución es poca. Hasta el fin de semana se estima que el termómetro no subirá, no llegará ni a los 0 grados en el interior o en los Pirineos. A este hecho se le suma la llegada de otra de las borrascas de la temporada que pondrá de nuevo en alerta al país.