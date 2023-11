La AEMET avisa de las zonas que se verán más afectadas por la borrasca de este domingo

La AEMET avisa de las zonas que se verán más afectadas por la borrasca Domingos que seguirá causando estragos en España este domingo. El fin de semana hemos estado pendientes del cielo, frío, viento y lluvia han sido los grandes protagonistas de unas horas que seguirán siendo especialmente preocupantes. El fin de semana terminará en 14 provincias en alerta, la AEMET no trae buenas noticias para este domingo. Será mejor que nos preparemos porque esto es lo que vamos a vivir durante estos días.

Las zonas que se verán más afectadas por la borrasca de este domingo según la AEMET

El paso de la borrasca Domingos causará estragos este domingo durante unas horas cruciales. El retorno a casa después del fin de semana o las últimas horas de libertad en estos días en los que parecerá que el mal tiempo nos persigue serán una realidad en determinadas zonas del país.

El principal protagonista de estas próximas horas será el viento. Tal y como advierte la AEMET: “Viento fuerte del oeste en áreas de litoral, con rachas muy fuertes en amplias zonas del tercio norte peninsular, interiores del tercio este, Baleares y litorales del sureste. Precipitaciones localmente persistentes en el oeste de Galicia.”

Este fenómeno que ha causado estragos en toda Europa será obra de la borrasca Domingos que será la que golpee de nuevo y con fuerza España. La predicción de la AEMET no deja ninguna duda: “Se espera que la Península siga bajo la influencia de un flujo atlántico húmedo que dejará un predominio de los cielos nubosos en el Pirineo, vertiente cantábrica y mitad norte de la vertiente atlántica, con precipitaciones afectando al Pirineo central, Galicia, oeste de Castilla y León, Cantábrico oriental y Estrecho. Serán más intensas en el oeste de Galicia, donde vendrán acompañadas de tormentas ocasionales, sin descartar el granizo, y podrían llegar a ser localmente persistentes. No se descartan precipitaciones en el resto de las vertientes atlántica y cantábrica, aunque en general de forma débil, dispersa y ocasional. Salvo en Pirineos, no se espera que afecten al resto del tercio este peninsular ni a Baleares, con cielos poco nubosos en general.”

La lluvia, el viento y también la nieve a unas cotas que podrían ser de solo 1.400 metros. Por lo que tocará preparar el abrigo y el paraguas para no soltarlo hasta mañana como mínimo.