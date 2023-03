Adiós para siempre a esta actriz de ‘La que se avecina’ después de 12 años

La verdad ha salido a la luz. Hay una querida actriz de ‘La que se avecina’ que ha decidido dejar la serie para emprender nuevos proyectos. Esta actriz ha asegurado que no volverá nunca. La decisión está tomada y el motivo es evidente. La artista necesita un cambio de aires y hay otro factor que le ha ayudado a dar el paso. La temporada 14 tardó demasiado tiempo en ver la luz y ella pensó que lo mejor para todos era emprender otras aventuras profesionales. Cuando le avisaron para empezar a grabar ya era demasiado tarde. ¿De quién se trata?

Adiós para siempre a esta actriz de ‘La que se avecina’

Vanesa ha dejado claro que no ha tenido ningún problema con los responsables de ‘La que se avecina’, todo lo contrario. De hecho sigue teniendo una buena relación con sus compañeros. Lo único que ha pasado es que necesitaba nuevas inquietudes. Ha estado desde el primer capítulo. Llevaba 12 interpretando a Raquel, uno de los personajes protagonistas, y cree que lo más acertado es cambiar de aires. Recientemente ha concedido una entrevista y ha hablado del tema. No quiere que el público piensa que ha tomado la decisión por algún motivo oscuro. Todo ha transcurrido de forma natural.

El motivo que hay detrás de todo

Vanesa Romero ha hablado detenidamente sobre este asunto. Ha explicado que cuando terminó la temporada 13 estuvo un tiempo esperando a empezar la 14, quizá demasiado. Tanto que empezó otras aventuras profesionales y ahora no puede compatibilizarlas. Habló con los hermanos Caballero, directores de ‘La que se avecina’, y comprendieron perfectamente la situación. No hay ningún problema. “No volveré a ‘La que se avecina’ porque estoy embarcada en otros proyectos y no podría compaginarlos con las largas sesiones de trabajo de la serie”, ha explicado recientemente.

La actriz ha dejado muy claro que guarda un recuerdo fantástico de sus compañeros. El personaje de Raquel le ha dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa. Todos, sin excepción, disfrutan de una relación excelente fuera de cámaras. “Allí dejo a estupendos amigos porque éramos una gran familia”, ha comentado al respecto. También ha develado que ha empezado un nuevo proyecto muy especial porque va a reencontrarse profesionalmente con otra de las actrices de la mítica serie de Telecinco. Reconoce que está muy ilusionada porque desde el primer momento conectó con ella y crearon un vínculo muy especial.

El reencuentro con alguien de ‘La que se avecina’

Vanesa Romero ha explicado que va a trabajar en un nuevo proyecto al lado de Cristina Medina, que interpretaba a Nines en ‘La que se avecina’. “Somos grandes amigas y la vida nos ha reunido de nuevo en este proyecto. Nos llevamos muy bien y hay una estupenda sintonía entre las dos”. Se trata de un podcats llamado ‘Hemisferio Izquierdo’ que está teniendo una bonita repercusión. Se nota que ambas actrices han trabajado mucho tiempo juntas. Tienen una química que a los espectadores les resulta muy atractiva, por eso están generando tanto éxito.

Vanesa Romero se estrena como directora

Vanesa ha explicado que está muy ilusionada porque ha descubierto una faceta de ella que no conocía: la de directora. Da dirigido su primer corto ‘Un día de mierda’ y ha tenido tan buen recibimiento que ya está preparando el segundo. Además, tal y como ella misma ha confirmado, está trabajando en una película que verá la luz el próximo verano. Todos estos proyectos le impiden volver a dar vida a Raquel, una de las protagonistas de ‘La que se avecina’.