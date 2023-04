El actor de ‘Aquí no hay quien viva’ que es el único habitante de un remoto pueblo de Madrid

‘Aquí no hay quien viva’ es una de las series más vistas por los españoles. Algunos de sus capítulos siempre serán recordados y sus actores han pasado a la historia de la televisión. Muchos de ellos han optado por llevar una vida más tranquila, pero otros aprovecharon el tirón mediático para convertirse en grandes estrellas. Es el caso de Loles León o de José Luis Gil. Estos dos últimos han arrasado en el mundo del espectáculo, pero detrás de ellos hay un elenco de artistas que no deja indiferente a nadie.

El protagonista de esta noticia es Paco Racionero. Tuvo un papel secundario en la famosa serie dirigida por los hermanos Caballero, pero su participación generó mucha repercusión. Recordemos que empezó a trabajar como actor en los años 70 y desde entonces no ha descansado. Puede presumir de tener una carrera impecable y una reputación excelente. También ha formado parte de otras ficciones tan conocidas como ‘Cuéntame cómo pasó’.

Paco tiene una casa muy especial

Ha salido publicado que Paco Racionero es el único habitante de un pueblo fantasma de Madrid, eso sí: por temporadas. No vive allí de forma permanente, pero en lo compró en los 90 y siempre que puede se escapa allí para descansar. Incluso lo usa como centro de creación. Cuando recibe el guion de algún proyecto hace una escapada y pasa un tiempo en su curiosa casa. Está situada al norte de la Comunidad de Madrid, en el municipio de Piñuécar-Gandullas. El pueblo tiene una historia muy curiosa y ahora Paco es el único que puede presumir de haberla disfrutado hasta el final.

El actor de ‘Aquí no hay quien viva’ viaja con frecuencia a su pequeño paraíso. Es un chalet conocido como Caserío Bellidas y durante la Guerra Civil fue usado como una cuadra militar. En la actualidad es una vivienda completamente reformada que cuenta con muchas comodidades. Tiene un amplio jardín y un pozo muy particular. Paco tiene un lugar preferido dentro de esta vivienda, no hay dudas: el huerto. Pasa mucho tiempo allí siempre que sus compromisos se lo permiten.

Una carrera plagada de éxitos

Paco Racionero tiene bastantes compromisos profesionales, pero cada vez encuentra más huecos libres para descansar y dedicarse a sus aficiones. La interpretación es una pasión para él, pero no olvidemos que lleva dando su mejor versión desde los años 70. Su talento le ha llevado a trabajar en series tan importantes como ‘Hospital Central’ o ‘El Comisario’. Su presencia siempre está bien valorada y recibe críticas muy positivas, aunque hay en un ambiente que brilla con una fuerza especial: el teatro. Los especialistas aseguran que es uno de los grandes actores teatrales del España.

Paco Racionero adora ir a su pueblo

Han explicado que Paco vive en la capital por una cuestión de comodidad. Todavía sigue haciendo proyectos en el teatro y necesita estar cerca de Madrid para los ensayos. Sin embargo, siempre que puede se escapa al Caserío Bellidas y está allí un tiempo. Uno de los detalles más llamativos de la casa es el huerto. Un terreno muy amplio que siempre está perfectamente cuidado.