140 familias se quedan sin trabajo y okupan la nave donde trabajaban porque no podían pagar el alquiler

Hace una década fue una empresa de 900 empleados y ahora alberga a 15 familias sin trabajo. En total, 140 trabajadores de la fábrica que dejó de funcionar a finales de octubre del año pasado. Empezaron ocupándolo como una manera de mantener el trabajo, pero ha acabado como un techo porque no pudieron pagar el alquiler.

Una de las despedidas asegura que «al principio, a la nena le costaba vivir acá, pero ahora ya se hizo amiga de los hijos de otros compañeros y eso, para mí, es un alivio» y añade que a los niños les calientan el agua «con la pava» para que se puedan bañar. Otra de las afectadas cuenta que «las deudas ya pasaron a segundo plano; antes estábamos preocupados para ver cómo pagábamos, pero ahora lo importante es conseguir el plato de comida».

Si bien la toma del frigorífico comenzó en noviembre, la debacle se inició mucho antes. Cuando los dueños, Guillermo y Nicolás Salimeni, comenzaron a reducir la planta a través de retiros voluntarios que los trabajadores consideraban irrisorios. En 2025, hubo varios despidos; de los casi 400 empleados que había en 2024, solo quedaron 150.

Sector de las familias, en crisis por Milei

Se trata de un sector que sufrió muchos cimbronazos en los últimos días a raíz de las políticas económicas del presidente de Argentina, Javier Milei. En Villa Gobernador Gálvez, Javier Milei consiguió el 53 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de 2023. Muchos de los trabajadores que hoy están en la calle lo votaron; algunos de ellos lo consideran responsable de la situación que están atravesando al pensar que esto iría «a mejor».

Un delegado de Euro asegura que es una situación complicada: «Hay un 50 por ciento que te dice que están arrepentidos, que habían votado otra cosa, pero hay otro 50 por ciento que sigue pensando que esto va a mejorar. Sinceramente, yo no veo ninguna mejora».