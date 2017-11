Louis C.K. reconoce que abusó sexualmente de cinco mujeres

Siguiendo la estela de otros grandes nombres de la industria como Kevin Spacey, Ed Westwick, Harvey Weinstein, George Takei, Richard Dreyfuss, Jeffrey Tambor o Matthew Weiner, el célebre y aclamado comediante Louis C.K. se encuentra actualmente en el punto de mira. La semana pasada, el periódico The New York Times hizo públicas las acusaciones de abuso sexual vertidas sobre Louis Szekely. Cinco mujeres narraron con todo lujo de detalles la desagradable experiencia vivida junto al productor estadounidense.

La noticia ha pillado por sorpresa no solo a su fiel audiencia, rendida ante el talento y el desparpajo que siempre han caracterizado su trabajo, sino también a aquellos que alguna vez colaboraron con él. Entre sus muchos títulos destacan programas de gran relevancia en televisión como The Late Show with David Letterman, The Chris Rock Show o Late Night with Conan O’Brien, acaparando multitud de nominaciones y reconocimientos. Una reputación consolidada gracias a la comedia de situación Louie, donde C.K. ejerció de protagonista, guionista, director y editor, conquistando a la crítica especializada. Una fulgurante trayectoria que ahora ha quedado sepultada por su reconocida depravación sexual.

Todo comenzó en 2002

Según expone el reportaje publicado por The New York Times, en 2002, el dúo formado por Dana Min Goodman y Julia Wolov acudió a la habitación de hotel de Louis C.K. tras participar en un festival de comedia en la ciudad de Aspen, Colorado. Con la intención de celebrar su primera gran oportunidad sobre el escenario. Allí, el actor les pidió permiso para sacar su miembro delante de ellas y así masturbarse. Una proposición que las mujeres entendieron como parte de una broma. Sin embargo, C.K. terminó por desnudarse y cumplir su promesa.

La pareja se quedó totalmente paralizada, según palabras de la propia Goodman. Después de tan deplorable episodio, sus compañeros del sector las presionaron para guardar silencio y no avergonzar a una figura tan poderosa dentro del mundo de la comedia. “Podíamos sentir la reacción negativa de la gente” apenas un día después del incidente, dijo Wolov.

Lamentablemente, la historia no acaba ahí. Unos años más tarde, Louis C.K. mantuvo la misma conducta con otras tres mujeres, una de ellas a través de una conversación telefónica. “Él se inclinó hacia mi y me dijo: ¿Puedo preguntarte algo? Me preguntó si podíamos ir a mi camerino, para que él pudiera masturbarse en frente de mí”, relata la actriz Rebecca Corry, durante la grabación de un episodio piloto en 2005. Al igual que en el resto de casos, los rumores siempre han sobrevolado la figura del cómico, quien incluso ha utilizado el tema como núcleo central de algunos de sus escritos. No obstante y a diferencia de muchos de sus compañeros, Louis C.K. sí ha admitido todas las acusaciones vertidas sobre su persona.

“Las historias son ciertas”

Con estas palabras, el actor ha reconocido los sucesos descritos por las cinco víctimas, a través de un comunicado oficial donde además pide perdón a todas aquellas personas que se han visto afectadas por lo sucedido. “En ese momento, me dije a mí mismo que estaba bien, porque nunca le había enseñado mi pene a una mujer sin preguntar, lo que también es cierto. Pero lo que he aprendido después en la vida, demasiado tarde, es que cuando tienes poder sobre otra persona, pedirle que miren tu miembro no es una opción“, dicta el inicio de la carta. Louis C.K. asegura que lamenta profundamente todo el daño causado, así como los inconvenientes que el escándalo ha provocado en sus muchos proyectos profesionales.

“Me he arrepentido de mis acciones y he intentando aprender y huir de ellas. Ahora soy consciente del alcance de mis acciones”, continúa. “Además me aproveché del hecho de que era muy admirado tanto en mi comunidad como en la suya, por lo que se sintieran incapaces de compartir su historia y se trajeron problemas a sí mismas porque la gente que me admiraba no quería escucharlas”, confiesa también Louis C.K., en relación a la falta de apoyo que las víctimas han recibido por parte de la industria.

“Le hecho daño a mi familia, a mis amigos, a mis hijos y a su madre”, indica en el comunicado enviado a The Hollywood Reporter. “Me he pasado mi larga y afortunada carrera hablando y diciendo lo que he querido. Ahora daré un paso a un lado y me tomaré un largo tiempo para escuchar“, concluye el director. ¿Qué consecuencias tendrá este suceso en la carrera de Louis C.K.? ¿Quedará esta sepultada para siempre?